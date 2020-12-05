CHP’li belediye corona nedeniyle suya indirim yaptı

Afyonkarahisar'ın CHP'li İhsaniye Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında örnek bir karara imza attı.

Belediye meclisinin Aralık ayında oy birliği ile aldığı kararı sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Belediye Başkanı Tünay Türkmen şu ifadelere yer verdi:

“ihsaniye'de yaşayan sevgili vatandaşlarım, 04/12/2020 tarihli Aralık Ayı Meclis toplantımızda ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan covid-19 pandemi nedeniyle ve bu sene mahsullerimizin de verimi düşük olduğundan dolayı içme şebeke su ücretlini 2.25 TL'den 1.20 TL'ye düşürmeyi uygun gördük. Güle güle kullanmanızı dileriz. “

CHP'li Belediye Başkanı Tünay Türkmen 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanlık koltuğunu MHP'li Şaban Çabuk'tan devralmıştı.