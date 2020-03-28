Gençler büyüklerinin yanında

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü Gençlik Kolları üyeleri; büyüklerinin verdiği listeye göre markete giderek alışveriş yaptılar ve büyüklerine teslim ettiler.

CHP Beylilkdüzü Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

*Corona virüsü salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan büyüklerimizin market alışverişlerini gençlik kolları üyelerimiz yapıyor. ”

Çetin, büyüklerine seslenerek, ”Siz, lütfen evlerinizde kalmaya devam edin. Biz her zaman sizin yanındayız” dedi.