Teyzesiyle bir olup yengesini soydu

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. H.B. isimli kadın, evinin biriketli duvarının içerisine sakladığı 50 gramlık altı adet bileziğin yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerini evi inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlığı aileden birileri tarafından yapıldığını tespit etti. Ekipler, H.B.’nin görümcesi Z.A. ile teyzesi M.A.’nın bir ay önce Tarsus’a geldiklerini ve kuyumcudan bir adet altın bilezik bozdurduğunu saptadı.

SEVGİLİSİNE VERMİŞ

Şüpheli M.A., 110 bin TL değerindeki altın bilezikleri teyzesi Z.A.’nın yönlendirmesiyle çaldığını, bir bileziği birlikte bozdurup parayı paylaştıklarını, kendisinde bir bilezik daha olduğunu, dört bileziği ise sevgilisi R.G.’ye verdiğini itiraf etti. (İHA)