2. elde fiyatlar da arttı satışlar da…

2020 yılı ilk altı aylık dönemde ise (Ocak-Haziran 2020); ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 939.467 adet olmuştur. Geçen sene aynı dönemde 838.379 adet satış gerçekleşmişti. (Ocak-Haziran 2019)

2020 Ocak-Haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 939.467 adet satış gerçekleşmiştir. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12 artış gerçekleşmiştir.



İLANDAKİ OTOMOBİLLERİN YÜZDE 71 SATILDI!

2020 Ocak-Haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile 1.324.751 adet olarak gerçekleşmiştir. İlana çıkan araçların yüzde 71'i satılmıştır

EN HIZLI PEUGEOT VE FIAT EN YAVAŞ MERCEDES-BENZ SATILIYOR

2020 Ocak-Haziran döneminde ikinci el online binek pazarında en çok tercih edilen ilk 10 markanın gün cinsinden satış hızlarını tabloda görebilirsiniz. Markaların binek araç satış hızları Türkiye binek pazar satış hızıyla karşılaştırılmıştır.

Haziran ayındaki satış hızlarına baktığınız zaman Peugeot’un haziran ayındaki satış hızı ortalaması 29 gün olarak belirtilmiş. Bu rakam dönemin en hızlısı oluyor. Ayrıca Fiat da aynı sürede online binek pazarda satış hızına sahip. Mercedes-Benz ise 39 gün ile ilk 10’daki en yavaş marka.

İLK 6 AYDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

2020 Ocak-Haziran döneminde ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 138.823 adet satışla Volkswagen oldu. Volkswagen'i sırasıyla, 125.648 adetle Renault, 95.459 adetle Ford, 89.667 adetle Fiat, 56.415 adetle Opel, 48.628 adetle BMW, 47.542 adetle Mercedes-Benz, 46.862 adetle Hyundai, 44.122 adetle Peugeot, 33.178 adetle Toyota izledi. Bu markaların ilk altı aylık satışları, ikinci el online araç pazarının %77'sini oluşturmaktadır.

6 AYDA FİYATLAR YÜZDE 24.7 ARTTI!

2020 Haziran ayında, ikinci el online pazarda araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 7,9, 2019 Aralık ayına göre ortalama yüzde 24,7 artış gerçekleşmiş.

( 2019 Aralık ayı “100” olarak başlangıç noktası kabul edilmiştir.)

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER





Online 2. el pazarında en çok tercih edilen modeller arasında ise zirve Volkswagen Passat’ın. Passat’ı Fransız marka Renault’un Clio modeli takip ederken 3. sırada ise Ford Focus yer alıyor. İlk 10’da Renault; Clio, Megane, Fluence ve Symbol modelleriyle bulunuyor.