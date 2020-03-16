Avrupa’da durdu Türkiye’de devam

KORONAVİRÜS salgını tüm dünyayı vurmaya tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Avrupa'da salgından en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv yer alıyor. İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler kapılarını kapatıp, karantina durumuna geçince, acil ihtiyaçlar dışında tüm dükkanlar, AVM'ler, galeriler kapandı. Yani halk sokağa çıkamazken, kesin olan bir şey var ki kimsenin önceliği otomobil değil.

AVRUPA'DA KAPANIYORLAR

İşte koronavirüs tehdidiyle oluşan bu durumdan dolayı Avrupa'da tüm otomotiv fabrikaları peyderpey kapanmaya başladı. Geçen hafta İtalya'da 4 fabrikasını geçici olarak kapatan Fiat Chrsyler Grubu (FCA) dün Avrupa’daki birçok tesisinde üretimi 27 Mart tarihine kadar durduracağını açıkladı.

İspanya'da ise Seat, Renault, Nissan ve Ford fabrikalarında üretimleri geçici olarak durdurduklarını açıkladı. Alman Volkswagen ise Slovakya'da ve Amerika'da yer alan tesislerinde üretime koronavirüsten kaynaklı olarak ara verdiğini açıkladı. Bratislava'da bulunan tesiste grup Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda ve Seat modellerini üretirken Bentley ürünleri içinde bazı parçalar üretiyor. Sonuç olarak Avrupa'da kapanan fabrika sayısı her geçen gün artarken, tedarik sorununa karşı bu sürenin uzamasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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TÜRKİYE'DEKİ DURUM NE?

Türkiye'de ise kısa sürede koronavirüs vakası 18'e yükselirken, her geçen gün ülke genelinde panik artıyor. Ama otomotiv üretimi cephesinde şu an Avrupa gibi bir durma söz konusu değil. Tedarikle sıkıntısıyla birlikte iç ve dış talebe bağlı üretime ara verme kaçınılmaz bir durum ama şimdilik aynen devam ediyor gibi.

Fiat, Avrupa'da neredeyse tüm fabrikalarında üretime ara verirken, Türkiye'deki fabrikası olan Tofaş ise üretime devam ediyor. Tofaş'tan yapılan açıklamada, kendilerinde bir değişiklik olmadığını, üretimin aynen devam ettiği belirtildi.

Aynı şekilde Japon Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında da üretim ara vermeden sürüyor. Toyota'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Biz de operasyonlara yansıyan bir etki yok. Üretim planlandığı gibi devam ediyor. Tedarik anlamında da üretimi etkileyecek bir problem mevcut değil” denildi.

YANLIŞ ANLAŞILDI

Toyota yetkilileri sadece Toyota hastanesi ile ilgili yerel basında bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, “Toyota Hastanesi, Sakarya'da karantina hastanesine dönüştürülmüş. Yerel basın ‘Toyota Karantina' diye bir başlık atmış. Bu bizimle alakalı değil” açıklamasını yaptı.