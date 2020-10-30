Avrupa’da elektrikli otomobil devrimi yaşanıyor

Jato Dynamics verilerine göre dizel ve benzinli motorlu otomobillere olan talep 2019 yılı eylül ayına göre çift haneli düşüş gösteriyor. Benzinli motorlu otomobiller geçen yılın aynı döneminde yüzde 59’luk bir pazara sahipken bu yıl bu rakam yüze 47 oldu.

Bu durumun tam karşısında olan elektrikli otomobillerin trafiğe kaydı incelendiğinde ise hibrit motorlu araçlar geçen ay yüzde 25 arttı. Bu artış 2019 yılı eylül dönemine göre tam 2 kat artış anlamına geliyor.

Avrupa otomotiv pazarıyla ilgili verilerle alakalı JATO, ürkek bir toparlanma ifadesini kullandı. Toplamda 27 ülkende geçen ay 1.3 milyon adet otomobil kaydı yapıldı. Bu rakam bir önceki yılın ilk 9 aydaki durumuna göre yüzde 29 oranında gerileme anlamına gelse de aylık olarak yüzde 1 gerileme anlamına geliyor.

Jato Dynamics’ten Felime Munoz, elektrifikasyona geçişi, “nihayet gerçekleşti” biçiminde yorumladı. “Bu büyük ölçüde hükümet politikalarına ve teşviklerine bağlı bir artış olsa da tüketiciler artık bu yeni teknolojiyi benimsemeye hazır.” diye devam etti.

Toyota’nın liderlik koltuğuna oturduğu elektrikli otomobil kayıtlarında, Volkswagen’in büyümesi dikkat çekiyor. Volkswagen eylül ayında 40 bin 300 adet elektrikli model tescili gerçekleştirdi ve Japon markanın hemen arkasında yer aldı.

Renault Captur ise SUV segmenti satışlarında 2008 ve Puma modellerinin önünde yer alarak pazarın yüzde 41.3’ünü kaptı. Buna rağmen Avrupa’da en çok kayıt yapılan otomobil yine Volkswagen Golf oldu. Golf’ü Opel Corsa takip etti.

Tam elektrikli otomobil kategorisinde ise Tesla Model 3 15 biin 702 adetlik kayıtla liderliğini korudu. Renault Zoe, Model 3’ün arkasında yer alırken 3. sırada da Volkswagen ID.3 yer aldı.