Bosch Car Service ve Zorlu’dan iş birliği!

İş birliği kapsamında halen Oksijen Dinlenme Tesisleri ile Zorlu Center'da hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, Bosch Car Service'ler bünyesinde de kurulacak. İlk istasyonlar Optimal Bosch Car Service Maltepe, Yaşa 2 Bosch Car Service Eyüp, Oğuşlar Bosch Car Service Ümraniye ve Antalya'da Aktürk Otomotiv bünyesinde hizmete açılırken, yıl sonuna kadar 50'nin üzerinde noktaya ulaşılması hedefleniyor.

Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, “Sürücüler, elektrikli araçlarının marka ve modeli ne olursa olsun; Bosch Car Service'lerde araç şarjından arıza tespiti ve çözümüne kadar birçok farklı ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabilme imkanına sahip olacaklar” dedi.

Zorlu Enerji Ticaret ve Akıllı Sistemler Direktörü İnanç Salman da iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Zorlu Enerji olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda karbon salımının azaltılmasını destekleyen yeni nesil ekonomiye yönelik öncü yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Zorlu Energy Solutions (ZES) markamızla yeni nesil teknolojik faaliyetlerimizi sürdürmeye ve elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için çalışmaya başladık. ZES markamızla kurduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarımız ile Türkiye'deki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda Bosch Car Service ile yaptığımız iş birliğinden mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Şu an ZES'in 300 elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu belirten Salman, Türkiye’deki şarj noktası sayısını Bosch Car Service'lerde yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da önümüzdeki dönemde yatırımlarını yoğun bir şekilde devam ettireceklerini söyledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 222 adet elektrikli, 39 adet de plug-in hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı'ndaki elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,06, hibrit otomobillerin ise yüzde 3,09 oldu.Türkiye araç parkında elektrikli araçların payı, günümüzde henüz istenen düzeyde olmasa da ilerleyen yıllarda hızlı bir gelişim yaşanacağı öngörülüyor.