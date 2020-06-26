Dünya birincisi oldu!

Yüce Auto Skoda, satış sonrası hizmetlerindeki başarısını dünya çapında kanıtladı. Skoda, 77 ülkenin değerlendirilmesi ile gerçekleştirdiği “2019 Yılın Distribütörü” organizasyonunda, Yüce Auto, Satış Sonrası Hizmetler kategorisinde “En İyi Distribütör Ödülünü” kazandı.

KÜRESEL salgın riski nedeniyle online gerçekleştirilen ödül töreninde ödül kriterleri arasında yer alan, ‘Parça bulunabilirlik', ‘İş tekrarı ve Müşteri Memnuniyeti' gibi farklı sayısal ve kalitesel değerlendirmelerden tam puan alan Yüce Auto, övgüyle takdim edildi.

MOTİVASON OLDU

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, özellikle yaşanan olağanüstü süreçte bu ödülün kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını belirterek “Bu ödülü bize kazandıran, bu zorlu süreçte büyük risk altında çalışmaya devam ederek müşterilerimizin satış sonrası hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getiren tüm servis çalışanı arkadaşlarım başta olmak üzere Yüce Auto ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ÖDÜLE DOYMUYOR

Yüce Auto Skoda, 2014 yılında Servis Teknik Performans göstergeleri kategorisinde “En fazla gelişim gösteren ülke”, 2015 yılında aynı alanda ikinci, satış sonrası hizmetler alanında ise yılın distribütörü seçilerek ödüllendirilmişti.

2016 yılında üçüncülüğü elde ederken 2017 yılında ise “En iyi teknik performans ödülü”nün sahibi olmuştu. 2018 yılı sonuçlarında da Yüce Auto geleneği bozmayarak bir kez daha aday gösterilerek dünya ikinciliğini elde etti. 2019 yılında da Yüce Auto Satış Sonrası Hizmetler ekibinin gösterdiği başarılı yönetim ve performans bir kez daha Türkiye'ye Dünya birinciliğini getirdi.