Fiat Chrysler’den ‘maske’ üretimi!

Corona virüsü salgını sebebiyle üretimlerine ara veren markalar, medikal ihtiyaçlara da yardımcı olmak için yoğun çabalar sarf ediyorlar. FCA ve Ferrari geçtiğimiz hafta içinde medikal solunum cihazı üretimi için ellerinden geleni yapabileceklerini belirtmişlerdi. Hatta Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla da bu konuda devlete ve sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceğini açıkladı.

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FCA Grubu’nun Asya’da bulunan tesislerinde üretime ara verilmiş durumda. Grup CEO’su Mike Manley ihtiyaç durumunda bu tesislerden birini medikal ürün üretmek için dönüştürebileceklerini ve önümüzdeki haftalarda maske üretim adedini ayda 1 milyon olacağını belirtti. UILM Sendikası temsilcisi Gianluca Ficco bu bilgiyi Manley’in çalışanlarıyla e-mail yoluyla paylaştığını da söyledi.

FCA ve Ferrari, İtalya’nın Agnelli ailesinin desteklediği Exor firmasıyla aynı çatı altındalar. Siare Engineering ise ülkenin en büyük tıbbi solunum cihazı üreticisi. Geçtiğimiz hafta içinde bu firmaların Siare’ye yardımcı olabileceğiyle alakalı açıklamalarda bulunduklarını sizlerle paylaşmıştık.

Siare Engineering CEO’su Gianluca Preziosa Reuters'a yaptığı açıklamada, “Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile tıbbi solunum cihazı üretimi için bu süreçte bize nasıl yardımcı olacakları hakkında görüşmeler yapıyoruz.” dedi.

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FCA, Avrupa’daki tesislerinde üretime aradı. Ferrari ise iki fabrikasında da üretime ara verdiğini duyurmuştu. İtalya’daki vaka sayısı ve ülkenin durumu ciddiyetini koruyor.