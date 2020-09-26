İşte BMW’nin ilk ‘M’ motosikleti!

BMW markasının 1000 RR modelinden türetilen M 1000 RR, 212 beygir güç üreten motora ve 192 kg boş ağırlığa sahip. Ayrıca motosiklet yarış performansı için tasarlanmış özel süspansiyonlara da sahip. Sahip olduğu ünite ise değişken valf zamanlamasına sahip, su soğutmalı, sıralı ve dört silindirli.

0-200 KM/S HIZLANMA 6-7 SANİYE!

RR'da olduğu gibi M RR'da da BMW ShiftCam teknolojisi, emme supaplarını bir kontrol kam mili aracılığıyla gerektiği gibi kontrol edebiliyor. Hıza bağlı olarak, supap açma aralığı ve supap hareketi M RR için en iyi performansı sağlamak üzere ayarlanabiliyor. 15.100 d/d devir çevirebilen motor 212 bg'lik maksimum gücünü 14.500 d/d'da veriyor, 113 Nm'lik maksimum torkunu ise 11.000 d/d'da sunuyor. RR'ın modifiye edilmiş versiyonu olan motor, 2 halkalı dövme pistonlar, titanyum bağlantı çubukları, 13.5'e yükseltilmiş sıkıştırma oranına sahip. Özel Akrapovic egzoz sistemi ve karbon jantlarıyla RR'dan 5 kg daha hafif olan M RR, 0'dan 200 km/s hıza 6 ila 7 saniye aralığında ulaşabiliyor.

M RR, hızlanırken tekerleklerin yolla mümkün olan en iyi temasını sağlayabiliyor. Yarış pistinde ve BMW'nin rüzgar tünelinde yapılan uzun test prosedürleriyle geliştirilen, şeffaf karbondan yapılan M kanatçıklar, gerekli olan aerodinamik bastırma kuvvetini oluşturuyor.

Yeni M RR, ‘Rain’, ‘Road’, ‘Dynamic’ ve ‘Race’ olmak üzere dört standart sürüş moduna ve ayrıca ‘Race Pro 1’, ‘Race Pro 2’ ve ‘Race Pro 3’ isimli ek sürüş modlarına sahip. Türkiye'de standart olarak sunulacak olan M Competition donanımı aynı zamanda yarış teknolojisi ile estetiğin büyüleyici bir karışımını sağlıyor. Motorun Türkiye’de gelecek yıl şubat ayında satışa sunulması planlanıyor.