ÖTV sağ olsun

ÖTV'nin vergi geliri içindeki payı bu yıl ocak-ağustos döneminde yüzde 24.04'e ulaşırken, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'nin oranı ise yüzde 3.9 seviyesine kadar çıktı. Yani 19.9 milyar TL ile toplam ÖTV gelirlerinin yüzde 16.1'i otomotiv sektöründen geldi.

8 AYDA 33.7 MİLYAR TL

Buna vergi geliri içindeki oranı yüzde 2.71 olan Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) de eklediğimiz zaman 2020'nin 8 ayında devlet otomotiv sektöründen 33.7 milyar TL'yi aşan bir vergi geliri elde etmiş oldu. 8 ayda toplam vergi gelirinin 510.4 milyar lira olduğu düşünülürse, otomotivin hiç küçümsenmeyecek bir paya sahip olduğu ortada.

2019 HEDEFİ 8 AYDA AŞILDI

Bu yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanan pandemi sürecine rağmen devletin ilk 8 ayda motorlu taşıtlardan elde ettiği 19.9 milyar TL'lik ÖTV geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 233 artarken, 2019 yılının toplamını ise şimdiden 6.1 milyar TL aştı. Bu da devletin yıl sonu için hedeflediği 18.8 milyar TL'lik ÖTV tahsilatına daha 8 ayda ulaşıp, 1.1 milyar TL aştığını ortaya koydu. Yani cari açığın zirve yaptığı bir dönemde ÖTV tahsilatında rekor kırılması, otomotiv sektörünün ekonomi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

AĞUSTOSTA YÜZDE 370 ARTTI

Yılın ilk 8 ayında Türkiye'de otomotiv pazarı yüzde 69.6 büyürken, devletin ÖTV tahsilatı ise yüzde 233 artarak 19.9 milyar TL oldu. Temmuzda devletin ÖTV tahsilatı 2019'a göre yüzde 712 artarak 5 milyar TL'ye ulaşırken, ağustos ayında ise yüzde 370 büyüme ile 3.8 milyar TL'yi aşan ÖTV gelirine ulaşıldı.