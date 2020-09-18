ÖTV zammına ‘lüks ve premium’ bakış!

Ağustos ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile otomotiv sektöründeki ÖTV oranları değiştirildi. Hükümet, değişikliğin sebebini ithalatı düşürüp, yerli üretimi olan ilgiyi artırmak olarak açıkladı. Ama bu değişimin araç fiyatları üzerine yansıması fiyatlardaki değişimi de beraberinde getirdi. Alt dilimlerdeki güncelleme, fiyatları sadece yüzde 3 ve 6 oranında indirim gibi olurken bu fiyat gerilemesi zaten dövizdeki değişimden dolayı kısa sürede eridi. Orta ve üst segmentlerdeki ÖTV artışları ise yüzde 13 ve 23 aralığında bir fiyat artışı olarak öne çıkıyor.

ÖTV oranlarındaki değişim ise şu şekilde oldu;

1600 cc motor hacmine kadar olan araçların 70 bin TL matrah tutarı olanlarda yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüldü ve matrahta 70 bin TL’den 85 bin TL’ye çıkartıldı. 1600 cc motor hacmine sahip olan ama matrahı 120 bin TL’ye kadar olan araçlar içinse ÖTV yüzde 60'dan yüzde 50'ye düşürüldü. Matrah ise burada 85 bin TL ile 130 bin TL olarak güncellendi. Yine aynı motor hacmine sahip olup matrah tutarı 120 bin TL’yi geçen araçlardaki ÖTV oranı ise yüzde 60’dan yüzde 80’e çıkartıldı. Bu araçların 120 bin TL olan matrahı da 130 bin TL olarak güncellendi.

1600-2000 cc aralığında motor hacmi olan araçlarda ise durum aynı şekilde. 170 bin TL'ye kadar matrahı olanlarda ÖTV yüzde 100'den yüzde 130'a çıkarıldı. Matrahı 170 bin ama ÖTV miktarı yüzde 110 olan araçlarda ise miktar yüzde 150'ye çıkarıldı.

2 litre motor hacmi olan ve bunu geçen araçlarda ise yüzde 160 olan ÖTV miktarı yüzde 220'ye çıkartıldı.

Böyle karmaşık bir vergilendirme sistemimiz varken, yeni oranlardan en çok etkilenen markaların başında lüks ve premium üreticiler geliyor. Ben de ÖTV oranlarındaki bu artışı ve değişimi bu markalardan bazılarının yöneticilerine sorup, onların fikirlerini almak istedim.

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1.6 LT MOTORLU VE ALTI ARAÇLARIN TALEBİ ARTAR

Yeni ÖTV oranlarının en çok etkileyeceğini hepimiz biliyoruz. Ben de sorularımı bu markalardan Alfa Romeo ve Jeep Direktörü, FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü’ye sordum. Süslü, “31 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan yeni ÖTV oranları pazarın yüzde 65’ini oluşturan 1.6 litre altı motor hacminde ve matrahı 130 bin TL’ye kadar olan modellerde bir değişikliğe uğramadı. Ancak pazarın yüzde 30’unu oluşturan 1.6 lt motor hacimli modellerin fiyatları yüzde 12.5’luk artışa uğrarken, pazarın yüzde 5’lik bir bölümünü oluşturan 1.6-2.0 litrelik modellerin fiyatları yüzde 19’luk bir artışa uğruyor. Son olarak ise 2 litre üstü motora sahip olan ve pazarın yüzde 0.3’lük bölümünü oluşturan araçlarda ise artış yüzde 23 civarında olur” dedi.

FERRARİ VE MASERATİ SİPARİŞLERİNDE İPTAL YOK!

İtalyanların en önemli otomobil markaları arasında olan Ferrari ve Maserati modelleriyle alakalı Özgür Bey’den aldığımız bilgiler ise şaşırtıcı. Süslü, “Maserati ve Ferrari modellerimizde bu yıl teslim edeceğimiz araçlarımız için müşterilerimizden bir iptal söz konusu değil.” dedi. Ancak Süslü, yeni müşteri girişlerinde azalma olduğunu da belirtti. Son olarak Ferrari ve Maserati markalarının modelleri için Türkiye olarak taleplerini azaltmadıklarını belirtti.

İPTALLERİ SIRADAKİ MÜŞTERİLER ALIYOR

Alfa Romeo ve Jeep’ten de sorumlu olan Özgür Süslü, bu markaların yeni modelleri için Eylül ve Ekim aylarında satış ve sipariş ön görülerini azaltmadıklarını belirtti. Ancak yeni oranlarla birlikte artan fiyatlara müşterimizin gözünden bakıyoruz diyen Süslü, “Alfa Romeo ve Jeep markalarımızda konuyu müşterilerimizin gözünden

değerlendirerek; Eylül ayı boyunca uygun finansman koşulları ve indirim oranları sunuyoruz. Bu şekilde markalarımıza olan ilgiyi canlı tutmaya devam ediyoruz. Devreye aldığımız kampanyalar sayesinde iptallerin yerini büyük ölçüde sıra bekleyen başka müşterilerimiz almayı sürdürüyor.” dedi.

LEXUS TÜRKİYE DİREKTÖRÜ SELİM OKUTUR: “ÖTV SİSTEMİNİN YENİLENMESİ GEREKİYOR”

Japon premium otomobil üreticisi olan Lexus’un Türkiye Direktörü Selim Okutur ise bizi kırmadı ve ÖTV oranlarındaki değişiklikler hakkındaki fikirlerini bizimle paylaştı. Okutur’un yorumları arasında en dikkat çeken şey ise yıllardır birçok yönetici ve otomotiv endüstrisi çalışanının söylediği, “ÖTV sistemi değişimi” oldu. Okutur, “Yapılan matrah güncellemesinin lüks araçlara yönelik olduğunu düşündüğümüzde, premium pazarın olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun pazarda yer alan tüm markalar için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Belirli bir oranda daralma olacaktır.” dedi.

Okutur ayrıca, “Diğer yandan daha önce de ifade ettiğimiz gibi, mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekmektedir. Sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı oluyor. ÖTV sisteminin yeni ve çevreci teknolojileri destekleyecek şekilde oluşturulması gerekiyor. Devletin vergi kaybı yaşamadan, araç kullanıcılarının motor hacminden bağımsız olarak daha çevreci ve teknolojik araçlara ulaşmasını destekleyecek bir sisteme ihtiyaç bulunmaktadır.” diye ekledi.

SATIŞ HEDEFLERİMİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Markanın ülkemizdeki satış performansına bu durumun etkisinin ne olacağı konusunda ise Okutur, “Lexus markası olarak 2020 yılı için hedefimiz, geçtiğimiz yılı yakalamak ve üzerine çıkmaktı. Zaten halihazırda bunu, pandemiye rağmen sadece ilk 8 ayda başardık. Bu yüzden ÖTV matrah güncellemesiyle satış hedeflerimizde bir değişikliğe gitmedik. Gelecek dönemdeki planlarımızı da kur ve taleplerin durumuna göre şekillendireceğiz.” cevabını verdi.

FİYATLARIMIZDAKİ DEĞİŞİM YÜZDE 19-23 ARALIĞINDA OLDU

ÖTV matrahlarındaki değişim haberin başından beridir bahsettiğim gibi lüks ve premium araç pazarını direkt olarak etkiledi. Bu konuda Lexus’un fiyatlarındaki değişim ise Okutur’un yaptığı açıklamaya göre yüzde 19 ile 23 aralığında oldu. Okutur, “Şu anda sadece araçlarımızın fiyatlarındaki değişimin sebebi vergi artışından dolayıdır. Premium segmentte bir marka olduğumuz için bu vergi artışından etkilendik ve bu değişimden kaçamazdık.” dedi.