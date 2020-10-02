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Tesla’dan Hindistan hamlesi

Reuters'ın haberine göre Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Musk, Hindistan pazarında otomobillerinin satışa sunulması için 2021 yılını işaret etti

12:17 -
Haberler Otomotiv
Tesla’dan Hindistan hamlesi

Musk resmi sosyal medya hesabında bir tişörtün fotoğrafının yer aldığı bir gönderiye yanıt olarak “Hindistan Tesla istiyor.” yanıtını verdi. Sonrasında ise beklediğiniz için teşekkürler diyen Musk, Hindistan Başbakanı’nın elektrikli otomobillere olan teşvikin giderek daha fazla olduğu bir dönemde Tesla’nın gelebileceğini belirtti.

Hindistan otomotiv pazarı da corona virüsü salgınından etkilenen pazarlardan biri oldu. Özellikle dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olmaları vaka sayılarının artışını direkt olarak etkiledi. Pandemiden etkilene sektörün hareketlenmesi için devletten destek bekleniyor. Musk 2019 yılında kendisine sorulan Hindistan’a gelme konusunda ne düşünürsünüz sorusuna ise “Bu yıl orada olmayı çok isterim olmazsa da kesinlikle sırada.” cevabını vermişti.

Corona Hindistan otomobil sosyal medya
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