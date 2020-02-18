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Türk tasarımcı Ege Porsche’nin gelecek yüzü

Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Koç Üniversitesi’nde strateji alanında öğretim üyeliği yapan Dr. Yılmaz Argüden, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyi’nin Başkanlığı, OECD Özel Sektör Danışma Kurulunun Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı, ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Emre ÖZPEYNİRCİ
06:00 -
Haberler Otomotiv
Türk tasarımcı Ege Porsche’nin gelecek yüzü

Ama bu yazıda başrol Yılmaz Argüden'e değil oğlu Ege Argüder'e ait. Ege ile ilgili aslında ilk yazıyı 2007 yılında o, 17 yaşında henüz Robert Koleji'nde öğrenciyken yazmışım. Ege Argüden o yıl Avrupa'nın en önemli otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından düzenlenen ve jüri üyeleri ünlü tasarımcılardan oluşan bir tasarım yarışmasında ikinci olmuştu. Hiçbir eğitim almadan binlerce Avrupalı genci geride bırakarak, geleceğin VW Golf'ünü yaratan Ege Argüden okulu bitirince, Kaliforniya'da Art Center of Design Üniversitesi'nde tasarım okudu.

Ege Argüden

KİTAPTA 4 SAYFA YER VERİLDİ

Volkswagen, BMW ve Chrysler'de staj yapan Argüden son 4 yıldır Amerikan Ford'un Detroit'teki merkezinde dış tasarımcı olarak görev yapıyor.

Başarılı Türk tasarımcı, Alman spor otomotiv devi Porsche'nin tarihini anlatan 4 ciltlik kitapta da yer almış. Yazar Karl Ludvigsen, kitapta 4 sayfa yer verdiği Ege'yi, “Porsche'nin gelecek vizyonunun tasarımcısı” olarak tanımlamış. Kitapta yer alan Porsche tasarımları Ege'nin üniversiteden mezuniyet projesiymiş. Bunları duymak gurur verici. Gerçekten böyle genç Türk tasarımcılar, ülkenin gelecekteki yıldızları.

Avrupa Başbakan BMW Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Ford golf Kanada Koç Üniversitesi otomobil Porsche Tasarım Volkswagen
Son güncelleme: 08:02 18.02.2020
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