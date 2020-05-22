Türkiye’de 1000 kişiye düşen araç sayısı sadece 281

“Bugün Türkiye'de ÖTV olmasa ve Avrupa’daki gibi sadece KDV olsa, iddia ediyorum Türkiye’de otomotiv pazarı 2.5 milyon adedin altına düşmez.” Bu sözler geçen hafta Sözcü TV'ye konuşan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'a ait. Bozkurt, bu açıklamasıyla aslında Türkiye'nin gerçek potansiyeline dikkat çekti. Yani artık Türkiye'de lüks değil ihtiyaç olan araç sahipliği yüksek vergiler olmasa büyük bir artış gösterebilir.

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602 NEREDE 261 NEREDE

Bugün 82 milyon nüfuslu ülkemizde 1000 kişiye düşen araç sayısı nisan sonu itibarıyla sadece 281 iken, Avrupa ortalaması ise 602. Geldiğimiz noktada pandemi sürecini hiç hesaba katmasak bile gelişmiş ülkelerin pazarları giderek doyum noktasına ulaşırken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hâlâ çok ciddi potansiyel olduğu açık. Bugün Avrupa bile 1000 kişiye düşen 602 araç sahipliği oranıyla dünya sıralamasında Japonya ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

OTOMOBİL SAYISI 152

Kuşkusuz önümüzdeki yıllarda 1000 kişiye düşen otomobil sayısındaki en büyük artışlardan biri de Türkiye'de olacak. Türkiye'de bugün 281 olan 1000 kişiye düşen araç sayısının 4-5 yıl içinde 400'lere çıkması gerekli vergisel reformlarla içten bile değil. EBS Danışmanlık'ın raporuna göre bugün Türkiye'de 1000 kişiye düşen toplam araç sayısı 281 iken, toplam otomobil sayısı ise 152. 2020 yılı rakamlarına göre 1000 kişiye düşen kamyonet sayısı 46, motosiklet sayısı ise sadece 40.

LÜKSEMBURG ZİRVEDE

Avrupa'ya baktığımızda ise 1000 kişiye düşen araç sayısında en yüksek ülkeler Lüksemburg, Güney Kıbrıs ve İtalya. Lüksemburg'da 1000 kişiye düşen araç sayısı 739 iken, G.Kıbrıs'ta 721, İtalya'da ise 719. Avrupa'da 1000 kişiye düşen araç sayısında en düşük ülke ise 362 adetle Romanya. Ama bu sayı bile Türkiye'nin çok üzerinde.