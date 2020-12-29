Volkswagen Türkiye’deki şirketini kapatıyor

Türkiye'ye yapılması planlanan yatırım için Volkswagen, Ekim 2019’da Manisa'da 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirket kurdu.

Merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” olarak gösterilen şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Corona virüs salgını sonrasında yatırım planlarını gözden geçiren şirket Temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye’de Manisa’da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı. Ardından Slovakya’daki tesislerine ilave yatırım kararı alan Volkswagen'in Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 17 Aralık tarihinde tasfiye kararı aldığı belirlendi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen tasfiye çerçevesinde 28 Aralık tarihinde de alacaklılara çağrı yaptı.

İlginizi Çekebilir Volkswagen'den Türkiye itirafı: Siyasi nedenlerden dolayı vazgeçtik