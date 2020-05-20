Volvo’dan radikal ‘hız sınırı’ kararı!

İsveçli otomobil üreticisi Volvo’dan gelen açıklama markanın otomobillerinin artık 180 km/s hızı geçemeyeceği yönünde. Geçtiğimiz yıl gelecek yıllarla alakalı açıkladıkları “sıfır ölümlü kaza” stratejisi doğrultusunda alınan hız sınırı kararı artık harekete dökülmüş oldu.

Hız sınırı limitinin aşağıya çekilmesine ek olarak Volvo modelleri, ailenin daha tecrübesi ve genç olan sürücüleri için de yeni bir sistem sunuyor. Bu sistem doğrultusunda otomobilin hız sınırına ek kısıtlamalar da getirilebilecek. Bunu yapmak için ise ekstra bir “Bakım anahtarı” gerekiyor.

Markanın güvenlik merkezi tepe yöneticisi Malin Ekholm, “Otomobil üreticilerinin trafik güvenliği artırma açısından en sorumlu varlık olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Volvo Cars EMEA başkan yardımcısı ve Volvo Cars Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ise, “Volvo, geçtiğimiz yıl açıkladığı gibi 21 Mayıs'tan itibaren üreteceği tüm otomobillerinde maksimum hızı 180 km ile sınırlandırıyor. Bu da Türkiye'ye ağustos ayından itibaren gelecek otomobillerde bu sınırın olacağını ortaya koyuyor.” dedi.

Volvo, geçtiğimiz yıl açıkladığı gibi 21 Mayıs'tan itibaren üreteceği tüm otomobillerinde maksimum hızı 180 km ile sınırlandırıyor. Bu da Türkiye'ye ağustos ayından itibaren gelecek otomobillerde bu sınırın olacağını ortaya koyuyor.