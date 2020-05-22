Yeni Ford Kuga kaç para?

Ford'un Avrupa'da en çok satan SUV modeli olan ve yenilenen Kuga yeni tasarımıyla dikkat çekerken tamamen yenilenen daha geniş iç mekân ve konfor sunan tasarım, teknoloji detaylarıyla da öne çıkıyor.

Style, Titanium ve ST Line donanım paketlerine sahip olan Kuga yeni güç ve aktarma organlarıyla da sınıfının en verimli otomobili olduğunu iddia ediyor! Yeni Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4×4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motorla zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği sunuyor.

Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk tasarımıyla geniş 2.sıra diz mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı imkanını birlikte sunuyor. Otomobilde; kablosuz şarj özelliği, 8 inçlik renkli dokunmatik ekranıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, B&O ses sistemi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3 inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş konfor donanımları tamamlıyor.

Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle üstün güvenlik sunuyor.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Geleceğin SUV'si olarak konumlandırdığımız yeni Ford Kuga Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de çok beğenilen bir model ve büyük talep görüyor. Müşterilerimizin bu talebini değerlendirerek biz de Yeni Kuga'yı Türkiye'deki müşterilerimizle hızlıca buluşturmak üzere harekete geçtik. Şu an sınırlı sayıda olmak üzere ön satışa başlıyoruz. Yeni Kuga için alınan ön siparişler, Haziran sonu itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Bununla birlikte, çok yakında Yeni Kuga modelimizi ‘Ford Dijital Stüdyo' hizmetimizle müşterilerimize dijital ortamda sunacağız. Müşterilerimiz, ‘Ford Dijital Stüdyo' aracılığıyla seçili Ford modellerini bilgisayarından, telefonundan ya da tabletinden inceleyip, kendisine özel satış danışmanına istediği soruyu sorabiliyor. Bu hizmete erişmek için online randevu almaları yeterli. Yeni Kuga’nın dikkat çekici tasarımını, ileri teknolojileri ve sınıf lideri 2.sıra diz mesafesini müşterilerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz”