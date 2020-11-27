6 şehirle kritik corona toplantısı: 5 ilde yüzde 100 vaka artışı var

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürleriyle corona virüsü salgınına dair video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendiğini duyurdu.

Toplantıda salgının 6 şehirdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durulduğu ifade edildi.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Bakan Koca, toplantıyla ilgili paylaşımında vakaların Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya’da iki haftada yüzde 100, Erzurum’da ise yüzde 50 artış gösterdiğini aktardı.

Koca, mesajında “Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.