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6 şehirle kritik corona toplantısı: 5 ilde yüzde 100 vaka artışı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:59, 27/11/2020
Haberler Sağlık
6 şehirle kritik corona toplantısı: 5 ilde yüzde 100 vaka artışı var

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürleriyle corona virüsü salgınına dair video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendiğini duyurdu.

Toplantıda salgının 6 şehirdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durulduğu ifade edildi.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Bakan Koca, toplantıyla ilgili paylaşımında vakaların Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya’da iki haftada yüzde 100, Erzurum’da ise yüzde 50 artış gösterdiğini aktardı.

Koca, mesajında “Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

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Adana Bursa Corona Erzurum Mersin Sağlık Sağlık Bakanı Sakarya sosyal medya Tekirdağ Tokat Türkiye video konferans
Yayınlanma Tarihi:18:33,
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