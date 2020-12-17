Aile hekimleri isyan etti: Kaç parçaya bölünelim?

Pandeminin başından beri özveri ile çalışan, tüm yeni doğan ve gebe izlemlerini, okul, grip ve zatürre aşılarını yapan, orta yaş ve üzeri kişilerde tansiyon gibi semptomları takip eden, hasta muayenelerini gerçekleştiren ve tüm bunlara rağmen eksik sağlık çalışanı sıkıntısı ile her şeye yetişmeye çalışan Aile Hekimleri, bugün beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı.

“EKSİK EKİPMANLA NASIL KORUNACAĞIZ, KORUYACAĞIZ?”

Aile Hekimliklerinin sisteminde bir anda 400 grip aşısı tanımlandığı görüldü. Konu ile ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. H. Yusuf Eryazğan bu ağır yük karşısında şaşkın olduklarını, eksik ekipmanla kendilerini, aşıya gelenleri koruyarak bunu nasıl yapacaklarını düşündüklerini söyledi.

“İŞ YÜKÜMÜZ YÜZDE 300 ARTTI”

Dr. H. Yusuf Eryazğan, şöyle konuştu:

“Aile hekimleri olarak pandeminin başından bu yana 6 ay boyunca tek poliklinik yapan kesim olduk. Aşılarımızı, bebeklerimizin, çocuklarımızın izlemlerini, gebelerin izlemlerini hakkıyla yaptık. Covid’li hastaları, temaslı hastaları tespit edip hastanelere yönlendirdik. Covid 19'lu ve temaslı hastaların aranması ve kontrolleri için görev verildi. Tamam dedik. Üstüne zatürre aşısını tüm ülke genelinde çok yoğun çalışarak yaptık. Ardından grip aşısı için büyük bir başvuru olurken 10 yıldır TSM İlçe Sağlık Müdürlüklerinin yaptığı aşılar bize devredildi. İş yükümüz yüzde 300 arttı. Bütün bunlarla uğraşırken aile sağlığı çalışanımız eksikti, bir yandan Covid'e yakalanan, vefat eden meslektaşlarımız oldu. Şimdi ise bir birime 400 grip aşısı tanımlanıyor. Bu kadar Aile Sağlığı çalışanı açığı varken bu kadar iş yükü varken buna nasıl yetişeceğiz? AHEF olarak iş yüküne yeter diyoruz. Eksiklikler giderilmeden her işin bize yüklenmesini hiç adil bulmuyoruz.”