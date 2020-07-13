Apandisit, körbağırsak üzerinde apandisin denilen bölümün iltihaplanması ile oluşan ve şiddetli ağrı ile seyreden ciddi bir enfeksiyondur. Karnın sağ tarafında şiddetli ağrı, yüksek ateş ve mide bulantısı gibi belirtileri olan apandisit nerededir? Apandisit ağrısı neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

APANDİSİT NEDİR?

Apandisit, kalın bağırsak ile ince bağırsağın birleştiği yerin alt tarafında kalan bir parmak uzunluktaki apendiksin isimli bağırsak parçasının enfeksiyon nedeniyle iltihaplanmasıdır.

APANDİSİT NEREDEDİR?

Karın boşluğunun sağ alt kısmında bulunur. İnce bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın başladığı ve halk arasında kör bağırsak olarak bilinen bölgede yer alır.

APANDİSİT AĞRISI NEDEN OLUR?

Apandistin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Apandistte enfeksiyon veya kanallarda tıkanıklık apandist patlaması denilen durumu ortaya çıkarır ve acil olarak müdahaleyi gerektirir.

APANDİSİT AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

– Karnınıza hafifçe bastırın. Dokunmak bile özellikle karnın sağ kısmında ağrıya neden oluyorsa doktorunuzu aramanız gerekir.

– Karın bölgesine bastırdığınızda bu bölge normalden daha sert ya da şiş hissediliyorsa (ağrıyla birlikte) apandisit olabilir.

– Apandisit ağrısı yürümenizi zorlaştırabilir. Ayağa kalkın ve yürüyün, yürürken dahi ağrı yaşıyorsanız bunun nedeni apandisit iltihaplanması olabilir.

– Ek olarak fetüs pozisyonunda kıvrılarak yatmak ağrıyı hafifletiyorsa ağrı büyük ihtimalle apandisit yüzünden oluşuyordur.

APANDİSİT BELİRTİLERİ

– Şiddetli karın ağrısı

– İştah kaybı

– Mide bulantısı

– Ağrılar başladıktan hemen sonra kusma

– Karın bölgesinin şişmesi

– Gazla birlikte görülen kabızlık ya da ishal

– Gaz çıkarmakta zorlanma

– Ateş, genellikle 38 C'nin üzerine çıkmaz

– Rektum bölgesinde ağrı

– Ağrılı idrara çıkma