Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Araban’da corona virüsünden ilk ölüm

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçede corona virüsü (covid 19) nedeniyle ilk ölümün meydana geldiğini belirterek, tüm ilçe halkını salgına karşı dikkatli olması için uyardı.

10:45 -
Haberler Sağlık
Araban’da corona virüsünden ilk ölüm

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, ilçe dışından 2 kişinin corana virüsü salgınında vefat ederek ilçede defnedildiğini belirterek, hastalığın başladığı günden itibaren ilçede ilk ölümün bugün meydana geldiğini kaydetti.

Tüm ilçe halkının daha dikkatli olmasını isteyen Kaymakam Mutlu, herkesin alınan tedbirlere uyması gerektiğini de kaydetti. Mutlu, “Değerli Arabanlılar Arabanlı 2 vatandaşımız ilçe dışında salgından vefat ederek ilçemizde defnedilmişti. Bugün ilçemizde hastalığa yakalanarak tedavi gören ilk vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşımızın mekanı cennet olsun. Lütfen ama lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için bu vakitten sonra çok daha dikkatli ve tedbirli olalım” ifadelerini kullandı. İHA

Abdulhamit Corona Ölüm
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more