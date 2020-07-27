Arkadaşı ‘Ben sürekli yiyorum’ diyip ikram etti… Hayatını kaybetti

Olay, iki gün önce Kumluca ilçesindeki tatil merkezi Adrasan’da meydana geldi. Bir arkadaşının oltayla avladığı balon balığını yiyen Mehmet Berk, fenalaştı. Önce Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berk, ardından Antalya’daki özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedaviye alındı. Berk, kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı yaşamını yitirdi.

Babasının ölümü yüzünden büyük üzüntü yaşayan Sedat Berk, kanser hastalığını yendikten sonra stressiz bir ortamda yaşamak için Adrasan’a yerleştiğini belirterek, “Arkadaşı ‘Ben sürekli yiyorum, bir şey olmuyor’ demiş. Babam da bunun üzerine balon balığından bir miktar tüketmiş. Yedikten bir süre sonra aniden fenalaştı. Babamın kanser hastalığında gördüğü tedaviler nedeniyle bünyesi zayıflamıştı. Bütün organları zarar görmüş. 2 günlük yaşam savaşını kaybetti” dedi.

Sedat Berk, balıktaki zehrin çok etkili olduğunu belirterek, insanların balon balığı tüketmemesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığındaki zehirli toksinlerin yaz aylarında en üst seviyeye ulaştığını belirterek, “Eti tavuğa benziyor. ‘Ben yiyorum. Bir şey olmuyor’ gibi düşünceler çok yanlış. Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak” diye konuştu. (DHA)