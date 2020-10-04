Bakan Koca’nın aşı paylaşımına Prof. Dr. Usluer’den tepki

Corona virüsüne karşı yapılan çalışmalarda aşıya çok yakın olunduğu yönde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına CHP'li hekim Prof. Dr. Gaye Usluer tepki gösterdi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından ‘milli aşı' ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı da çok yakın oldukları müjdesini de verdiklerini sosyal medya hesabından paylaşan Koca şunları açıkladı:

“Yerli ve Milli COVID-19 aşısı ile ilgili bugün çok önemli bir gelişme oldu. TÜSEB tarafından desteklenen aşı adayımız transgenik hayvanda meydan okuma (challenge) çalışmasını tamamlayarak insan deneyleri safhasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdik. Sonuca çok yakınız.

*TÜSEB'in desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve suçiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

*Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde.

*Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız”.

HAYAL SATMAKTAN VAZ GEÇİN!

CHP Parti Meclis üyesi aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımlarına tepki gösterdi.

Usluer, salgın döneminin Türkiye'de iyi yönetilmediğini ve salgını siyasi iktidar yerine bilimin yönetmesi gerektiğini söyledi. Milli aşı üretimine az kaldığı yönde bakan Koca'nın paylaşımına da tepkisini ifade eden Usluer, ‘Milli aşıyı nerede üreteceksiniz?” diye sordu. Prof. Dr. Usluer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Milli aşıyı nerede üreteceksiniz?

* Mümkünse bu yılın grip aşısını üretseniz de risk gruplarını aşılasak!

* Hayal satmaktan vaz geçin alıcısı kalmadı…