Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 gün daha vaka artışı olabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, corona virüsündeki vaka artışının insanlardaki rahatlama ile gerçekleştiğini ve önlemler dikkate alınmaz ise yeniden kısıtlamaların gelebileceğini belirtti. İl Hıfzıssıha Kurulları'nın bu konuda yetkileri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlhan, gerekirse il veya ilçelere kısıtlama gelebileceğini ve insanların tedbirlerden ödün vermemesi gerektiğini söyledi.

“15 GÜN DAHA VAKA ARTIŞI GÖRÜLEBİLİR”

Kurban Bayramı sonrası izin bağlama şeklinde gerçekleşen uzun izinler ile vaka artışının 15 gün daha bu şekilde sürebileceğini belirten Prof. Dr. İlhan, “Bugün tanı alan vakalar son 15 gün içerisinde bulaş ortaya çıkmış vakalar.

İzinlerini Kurban Bayramı sonrasıyla birleştiren vatandaşlarımızı da düşündüğümüzde, bir hafta izin alan, 15 gün izin alan vardı. Ayın 4'üydü biliyorsunuz bayramın son günü. İzin bitişlerinin 20'si olduğunu varsayalım. Yani 15 gün daha bu vaka artışı bu şekilde gidebilir. Bin 300 olur, bin 400 olur, bin 500'e yaklaşır bu şekilde gider. Ama ondan sonraki kısımda vakaların daha azalması beklentisi içerisindeyiz”

“BERABERLERİNDE GÖTÜRDÜLER, BERABERLERİNDE GETİRECEKLER”

Son dönemde artan vaka artışının, tatil beldelerinden şehir merkezlerine dönüşler ile bir süre daha devam edebileceğini öngördüklerini belirten Prof. Dr. İlhan şunları kaydetti:

“Gördük ki vatandaşlarımızın bir bölümü, sosyal mesafeye, maske takmaya hiç dikkat etmiyorlar. O yüzden buralardan kaynaklanan vakaların önümüzdeki dönemde yine artacağını görüyoruz.

Eylül ayı geldiği vakit, her ne kadar şu an için okullarımız uzaktan eğitim olsa da, vatandaşlarımız tatil beldelerinden, memleketlerinden şehir merkezlerine dönecekler. Virüsü beraberlerinde götürdüler, beraberlerinde geri getirecekler. O yüzden Ankara'ya, İstanbul'a, Elazığ'a, Edirne'ye, şehir merkezlerine insanlar geldiği zaman önlemlere çok dikkat etmeleri gerekiyor.

Artık insanlar giderek daha çok kapalı alanda bulunacak. Bu nedenle insanlar daha fazla kapalı alanlarda olacağı için önlemlere dikkat etmeleri daha da çok önem kazanıyor. Çünkü eğer önlemlere dikkat etmezlerse biz biliyoruz ki bu virüs şu an da aşısı olmadığına göre ve çevre koşullarından, sıcaklıktan da etkilenmediğine göre ve gücünü kapalı ortamda veya bir arada bulunmaktan aldığına göre yoğunlaşmayı azaltmamız gerekiyor.”

“EKİMDE VAKALAR AZALIŞA GEÇEBİLİR”

“Dikkat edilirse bu seviyede gidip bir süre sonra Eylül sonu Ekim başına doğru azalma söz konusu olabilir.” şeklinde konuşan Prof. Dr. İlhan, bu süreçte bazı illerde kısıtlamalara gidilebileceğini ve okulların açılmasının geciktirilebileceğini vurguladı. (İHA)