Bilim Kurulu üyesinden yeni corona virüsü türüyle ilgili önemli uyarı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni corona virüsü türünden kaynaklandığını açıklamıştı.

Johnson, eldeki ilk verilere göre tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da sosyal medya hesabından yeni türle ilgili bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Yavuz, “İngiltere’de tanımlanmış B.1.1.7 SARS-CoV-2 kökeninin RBD bölgesindeki N501, furin parçalama bölgesindeki P681H mutasyonları hem bulaşıcılık hem de virulans açısından önemli olabilir, yakından izlenmeli” ifadelerini kullandı.

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı corona virüsü sözlüğünde mutasyon kelimesinin “Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik” anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada “RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür” denildi.