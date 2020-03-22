Corona virüsü belirtileri neler? Boğazım ağrıyor, corona virüsü kapmış olabilir miyim?

Boğaz ağrısı, corona virüsünün sebep olduğu COVID-19 enfeksiyonunun belirtileri arasında görülüyor mu? Hangi durumlarda doktora gitmeliyiz? Boğaz enfeksiyonundan korunmak için hangi önlemleri almalıyız, hangi uygulamalardan uzak durmalıyıız?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, bu dönemde gerekmediği sürece ve gerçek ihtiyaç olmaması durumunda hastanelerden ve kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerektiği uyarısında bulundu. Son zamanlarda yaygın olarak görülen boğaz ağrısı belirtisi ile ilgili bilgiler veren Altundağ, hangi durumlarda hastaneye başvurulması gerektiğini de anlattı. İşte Altundağ'dan önemli uyarılar:

COVID-19'UN EN TEMEL BELİRTİLERİ

Bugünlerde mevsim dolayısıyla pek çok üst solunum yolu enfeksiyonu yaşanmakta. Corona virüsünün yol açtığı COVID-19 enfeksiyonu da bir solunum yolu enfeksiyonu ve damlacık yoluyla bulaşıyor. Bu virüs çoğunlukla burun ve boğaz mukozasından giriyor vücuda. Burada en çok nezle, grip ve mevsimsel olarak alerji ile karışabiliyor. Nezlede genellikle ateş olmaz, burun akıntısı daha fazla olur ve çok yoğun bir halsizlik olmaz. Gripte ise corona virüsü enfeksiyonunda olduğu gibi yüksek ateş, halsizlik olur ve en zor olan da influenza ile COVID-19’u ayırt etmektir. Ek olarak corona virüsü solunum sıkıntısına neden olur. En sık görülen de corona virüsü enfeksiyonunda ateş bulgusudur ki yüzde 80 oranında rastlanmıştır. Buna ek olarak kuru öksürük de görülüyor. Ayrıca atipik bulgular olan ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, kas ağrısı gibi şikayetler de görülebiliyor ama COVID-19'u özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt etmek gerekiyor.

EĞER BOĞAZ AĞRINIZ GEÇMİYORSA…

Basit bir faranjitte, basit bir boğaz ağrısında ya da basit bir nezlede hemen hastaneye müracaat etmek yerine öncelikle semptomlarınızı, şikayetlerinizi takip edin, ateşinizi ölçün. Ateşinizi ölçtüğünüzde, boğaz ağrısının yanında ateş varsa, ateş düşürücü kullandığınız halde ateş geçmiyorsa, solunum sıkıntısı da varsa o zaman müracaat edebilirsiniz. Daha solunum sıkıntısı başlamadan sadece yüksek ateşi düşüremiyorsanız da müracaat edebilirsiniz. Bu esnada ek olarak sağlık bakanlığının alo 184 hattı üzerinden yetkililerle bulgularınızın hangi tedavi algoritmasını gerektirdiğini takip etmek de önemlidir. Faranjitte boğaz kuruluğu, yutma güçlüğü ve geniz akıntısı şikayetleri olduğu için bu durumdaki boğazdaki gıcık hissine bağlı olarak kuru öksürük görülebilir. Kronik farenjiti olanlarda da bu dönemde artan kuru öksürük nedeniyle ‘acaba corona virüsü mü kaptım?’ endişesi yaşanabiliyor. Bu durum da ateşi mutlaka kontrol etmek gerekiyor; ateşin 37.5-38’in üzeri olması durumlarında mutlaka ateş düşürücü ile takip edip ek bulgular da varsa (kuru öksürük ve nefes darlığı gibi) o zaman sağlık kuruluşuna müracaat etmekte fayda var. Aksi taktirde basit bir farenjit ya da nezle durumunda, virüs riskinin yüksek olduğu salgın hastanelerine gitmek zorunda kalabilirsiniz. Öncesinde Evden destek hizmetini ya da online tanı algoritmasını inceleyip sonra müracaat etmeniz daha faydalı olacaktır.

BOĞAZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Bir kere boğazda çok fazla aşırı asit uyarımına neden olacak çok fazla kahve tüketimi, boğaz kuruluğu yapacak ilaçlar, çok aşırı alkol tüketimi ve diğer asidik içerikleri çok fazla asitli meyve tüketimi boğaz reflüsünü artırıp, boğazdaki mukozal bariyeri bozacaktır. Boğazdaki mukozal bariyeri bozmakla birlikte, burun mokazasında, burun etlerinde de şişme yapacaktır. O nedenle boğaz ağrısını geçirmek için boğazımızı bol bol su içerek, bol nemli tutmamız çok önemli. Bitki çayları da çok önemli. Bunlar mutlaka olmalı. Burada gerektiği kadar su tüketmek boğazın virüsle savaşta mukozalar bariyerine katkıda bulunacaktır.

BURNUNUZA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ TUTMAYIN!

Ağzı tuzlu su ile, sirkeli su ile çalkalamak gibi uygulamalardan da kaçının. Son zamanlarda ‘burnumuza saç kurutma makinesi tutmak' gibi öneriler söyleniyor; bunlar maalesef şu anki çalışmalara göre Dünya Sağlık Örgütü , Sağlık Bakanlığı ve Corona Virüs Bilim Kurulu tarafından önerilmemekte. O nedenle bilimsel olmayan önerileri dikkate almamak lazım. Aksi taktirde burada yarar sağlayalım derken zarar verebiliriz. Bunun örnekleri var; İran'da alkol virüsü öldürür denildiği için kolonya içip ölen çok sayıda insan oldu maalesef. O nedenle çok dikkatli olalım. Panik halde hareket etmeyelim. Ufak semptomlarda çok abartılı önlemler almayalım ancak şikayetlerimizi çok ama çok yakından takip edelim. Bunlar çok önemli.

GÜNEŞTEN FAYDALANIN

İyi beslenmek, sigara dumanına maruz kalmamak, sigara içmemek , bol bol su içmek , çok aşırı sıcak ve soğuk içecekler tüketmemek bu dönemdeki boğaz şikayetleri için çok iyidir. Boğaz sağlığını artırmanın en önemli önlemi sigara içmemek çünkü artık net olarak biliniyor ki corona virüsü enfeksiyonu olan COVID-19’a bağlı solunum yetmezliğinde eğer hasta sigara içiyorsa hastalığın ağırlaşma riski daha yüksektir. Corona virüsü enfeksiyonunu ağırlaştırmasının dışında hastalığı kapma riski de sigara içenlerde daha yüksek. Bunun dışında da mevsim sebze ve meyvelerini yemek ve C vitamini desteği almak önemli bir fayda sağlar. Günlük olarak açık alanda, kalabalık olmayan yerlerde, belki de kapımızın hemen önünde 15-20 dakika güneşe çıkarak, D vitamininden yararlanarak bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve böylece üst solunum yolu ve boğaz enfeksiyonlarından kendinizi koruyabilirsiniz.