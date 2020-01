C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Vücudun ihtiyacı olan antioksidanları sağlayan C vitamini bazı insanlarda eksik bulunur. Bazı hayvanlar kendi C Vitaminini kendileri yapabilirler, ancak insanlar bu vitamini yiyeceklerden elde ederler. Şimdi, bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen C vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? C vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenlere hep birlikte göz atalım…

C VİTAMİNİ NEDİR?

Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini, bazı gıdalarda bulunan suda çözünür bir besindir. Vücutta, antioksidan görevi görür ve hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, vücudumuz yediğimiz yiyecekleri enerjiye dönüştürdüğünde oluşan bileşiklerdir. İnsanlar ayrıca sigara dumanı, hava kirliliği ve güneşten gelen ultraviyole ışıktan dolayı çevresel serbest radikallere maruz kalırlar.

Vücudun ayrıca yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için gerekli bir protein olan kolajen yapmak için C vitamini gerekir. Ek olarak, C vitamini demirin bitki bazlı gıdalardan emilimini artırır ve bağışıklık sisteminin vücudu hastalıklardan korumak için düzgün çalışmasına yardımcı olur.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

– Anemi

– Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)

– Burun kanaması

– Peteşi (deri lekeleri)

– Ekimoz (cilt altı kanamaya bağlı çürük)

– Purpura (morluklar)

– Eklemlerde şişkinlik ve eklem ağrısı

– Yaraların tam iyileşmemesi veya yavaş iyileşmesi

– Yavaşlayan metabolizma nedeniyle kilo almak

– Cilt kuruluğu

– Hiperkeratoz (deri kalınlaşması)

– Kıl dönmeleri

– Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi

– Diş minesinin zayıflaması

Birkaç hafta boyunca çok az C vitamini alan veya hiç almayan insanlarda (günde yaklaşık 10 mg’ın altında) iskorbüt hastalığı gelişebilir. İskorbüt yorgunluğa, diş etlerinin iltihaplanmasına, ciltte küçük kırmızı veya mor lekelere, eklem ağrısına yol açabilir.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADAR?

Her gün ihtiyacınız olan C vitamini miktarı yaşınıza bağlıdır. Farklı yaşlar için günlük ortalama önerilen miktarlar miligram (mg) olarak şu şekildedir:



Sigara içiyorsanız, günlük toplam önerilen miktarınızı hesaplamak için yukarıdaki değerlere 35 mg eklemeniz gerekir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

C vitamini limon, greyfurt, portakal, çilek, lahana, domates gibi besinlerde bulunan bir vitamin olduğundan bu besinleri tüketerek eksiklik giderilebilir. Bu besinler; Kivi, yaban mersini, portakal, limon, mandalina, yeşil biber, kırımız lahana ve kuşburnunda bulunur. Ayrıca tere, karnabahar, roka, brokoli, taze fasulye, üzüm gibi besinlerde de az miktarda bulunabilir.

C VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

– Siyah frenk üzümü

– Kırmızı biber

– Kivi

– Yeşil dolmalık biber

– Portakal

– Çilek

– Papaya

– Brokoli

– Maydanoz

– Ananas

– Brüksel lahanası

– Karnabahar

– Mango

– Limon

– Greyfurt

– Bezelye

– Domates

