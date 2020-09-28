Cerrahpaşa’da ilk gönüllü aşılama yapıldı

Covid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul’da ilk kez yapılıyor. Hacettepe Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de gönüllü bir sağlık çalışanına aşı yapıldı. Çin’de geliştirilen aşı ve gönüllülere uygulanacak olan aşı, Türkiye genelinde toplam 25 merkezde yapılacak.

HASTA BAKICIYA YAPILDI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu. (DHA)