CHP’li Başevirgen: İş çığırından çıktı

Türkiye'de Covid-19 ile mücadele konusunda ek önlemlerin getirilmesine karşın vaka sayısı artışının önüne geçilmediğini dile getiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın corona virüsü tablosunun kırmızı alarm verdiğini söyledi.

VAKA SAYISI 3 BİN, HANE İÇİ BULAŞ ÇOK YÜKSEK

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da günlük vaka sayısının 3 bine çıktığını iddia ederek, özellikle hane içi bulaş sayısının yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da vaka sayısı artışının önüne geçilemediğini söyleyen CHP'li Başevirgen, vaka artışına rağmen komşu ve ev ziyaretlerinin engellenemediğine dikkat çekti.

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada, “Manisa'da durum çok vahim. Günlük pozitf hasta sayısı 3 bini buldu. İyileşen hasta sayısından fazla yeni hasta geliyor. Hastaneler hınca hıç dolmuş durumda. Özellikle hane içi bulaş çok yüksek. Komşu ve ev ziyaretleri nedeniyle en az 5-6 kişiye birden Covid-19 bulaşıyor. Doluluk nedeniyle hastaneye yatırılamadığı için ölen bir vakamız daha var. Kula'dan Manisa'ya sevk edilip burada yatak bulunamadığı için hastaneye kabul edilemeden hayatını kaybeden bir vatandaşımız daha oldu. Bütün hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin kapasiteleri doldu. Ek yataklarla idare edilmeye çalışılıyor. Tek yataklı odaya bir iki yatak daha eklenerek, aynı odada üç Covid-19 hastası yan yana yatırılıyor” ifadelerini kullandı.

BİR İLÇEDE 3 GÜNDE 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'daki yoğun bakım ünitelerinin maksimum kapasite çalıştığına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, il genelinde Covid-19 sebebiyle ölen kişilerin sayısında artış yaşandığını belirtti.

CHP'li Başevirgen yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi; “Merkezde ve ilçelerde özellikle ağır hasta sayısında çok artışımız var. Hastalarımızın çoğu yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar. Gelen hasta mecburen günlerce hastanede yatıyor. Taburcu edilen hasta olmadan yeni hasta alınamıyor. Sadece Turgutlu ilçemizde günlük 400 vaka tespit edildi. Turgutlu'da 3 günde Covid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Manisa'da vakaların önü alınamıyor, iş çığrından çıktı”

Manisa'da yoğun bakımların dolu olması sebebiyle hastanelerde kullanılmayan alanların yoğun bakıma çevrildiğini söyleyen CHP'li Başevirgen ayrıca, hastanelerde solunum cihazlarının yetersiz olduğunu ve hem hastaların hemde doktorların büyük sıkıntı yaşadığını iddia etti.

“İLİN VEKİLİNE BİLGİ VERİLMİYOR”

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen açıklamasında ayrıca, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü'ne Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarının kendilerine verilmesi konusunda birçok kere başvurmalarına karşın “Bu bilgi paylaşılamaz” cevabını aldıklarını söyledi.

CHP'li Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaf bir davranış sergilemediğini dile getirerek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu ketum tutumunu anlamak mümkün değil. O ilin seçilmiş bir milletvekili olarak defalarca kendilerinden Covid-19 kaynaklı vefat sayılarının açıklanmasını istedim. Ancak her seferinde bu bilginin paylaşılamaz olduğu ifade edildi. Kimden ne saklanıyor? Sağlık Bakanlığının, Covid-19 tanısı konulan vaka ve ölüm sayısını doğru açıklamadığı gibi Büyükşehir Belediyesi de şeffaflık ilkesinden uzak davranıyor ve bu bilgileri seçilmiş milletvekillerinden bile saklıyor. İçinde bulunduğumuz durumun vahametini bilmek vatandaşların en doğal hakkı. Hiç açıklanmayan veya olduğundan az açıklanan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle alınması gereken tedbirler gevşetilebiliyor. Bu nedenle yeni vaka artışının önüne geçilemiyor. Gerek Belediyeler gerekse Bakanlık, gerçek sayılarda artık şeffaf davransın ve doğru verileri kamuoyu ile paylaşsın” dedi.