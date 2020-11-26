CHP’li Karaca: Kapatılan hastanelerin yeniden açılması için tek adım bile atılmadı

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Covid-19 salgını nedeniyle Bursa’daki hastanelerde yer kalmadığı sıklıkla dile getiriliyor. Neredeyse bir yıldır tekrarlıyoruz; şehir içindeki kamu hastaneleri hiç kapatılmamış olsa ya da kapatılan kamu hastanelerinin yeniden açılması için gereken adımlar ivedilikle atılsa, Bursa’da bu sıkışıklık yaşanmayacaktı” dedi.

Bursa’ya 18 km mesafede yapılan ve Bursalıların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıran Şehir Hastanesi’nin açıldığı gün kapatılan şehir içindeki Bursa Devlet Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğumevi ve Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yeniden hizmete açılması talebiyle konuyu defalarca gündeme getiren CHP’li Karaca, bir ay önce Bursa’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerel basını salona bile sokmadan kaçak-göçek yaptığı basın açıklamasında ‘Bursa Devlet Hastanesi'nin pandemi sonrası renovasyonunu yaparak, sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Bu tesisler üzerinden hiçbir spekülasyona izin vermeyelim’ şeklinde sözler sarf ettiğini hatırlattı.

“BURSALILAR SAĞLIK ERİŞİMİNDE ZORLUK YAŞIYOR”

“Bursalılar sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşıyor” diyen İsmet Karaca, “Şehir içindeki kamu hastaneleri kapatıldı. Hâlbuki AKP’nin hekim milletvekili Bursa Devlet Hastanesi için asla kapanmayacak diyordu, tek kalemde kapatıldı, gık bile diyemedi. Devlet Hastanesi'nin açılması talebimiz pandemi dönemi geçici hizmeti için değil, Bursa Devlet Hastenesi tüm üniteleriyle yeniden açılmalıdır diyoruz. AKP’nin hekim milletvekili nezaket sınırlarını aşıyor ve diyor ki, ‘Zaten bir ay sonra ihale edilecek Devlet hastanesi’ni gündeme getiren CHP’lilerde zekavet sorunu var’, aradan 6 ay geçti. Zekavet sorununun CHP’de değil, iktidardaki bu zihniyette olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“ATTIKLARI TEK CİDDİ ADIM YOK”

Şehir Hastanesi’ne milyonların akıtıldığını, ama şehir içindeki kapatılmış kamu hastaneleri için bir tek adımın atılmadığına dikkat çeken Karaca, şöyle konuştu: “Sağlık Bakanı da Bursa Devlet Hastanesi için pandemiden sonra renovasyon yapılacağını söylüyor. Pandemi ne zaman biterse! Hani nerede ihale? Hani nerede faaliyet? Attıkları tek ciddi adım yok, Bursalılara verebilecek cevapları yok, bunları dile getirdiğimiz için bize hakarete yelteniyorlar. Devlet Hastanesi için 1 ay sonra ihale edilecek deniliyordu, üzerine 8 ay daha geçmiş, ihale filan yok, üstelik pandemiden sonra renovasyon yapılacak denilerek çıkmaz ayın son çarşambasına gün veriliyor, Bursa’nın AKP’li hekim milletvekilinim gıkı çıkmıyor, çıkamıyor.”

“AOS DEVLET HASTANESİ DE BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALIDIR”

Bursalıların sağlık hizmetlerine şehir içindeki kamu hastanelerinde erişiminin sağlanması için Bursa Devlet Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğumevi ve Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin tüm birimleriyle yeniden faaliyete açılması talebini tekrarlayan Karaca, ayrıca yapımı ödeneksizlik nedeniyle yarım kalan Acemler’deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin de biran önce tamamlanmasını talep etti.

“ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ”

Hastanenin bir an önce açılarak Bursalıların rahatlatılması gerektiğini ifade eden CHP’li Karaca sözlerini şöyle tamamladı:

“Soruyoruz, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ne neden ödenek ayrılmıyor, neden tamamlanamıyor? İhalesi yapıldı, ödenek sorunu yok diyorlar. Sağlık Bakanı da bu cümleleri söyledi, üzerine 1 ay daha geçti. Hareket yok. Yaprak kımıldamıyor. AOS Devlet Hastanesi inşaatı çürümeye terk edilmiş durumda” diye konuştu.