Corona virüsü vücudu nasıl ele geçiriyor?

Corona virüsünün gizemi henüz tam olarak çözülemediyse de bilim insanları her geçen gün yeni bir özelliğini keşfediyor… Virüs her defasında şaşırtıcı özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor… İşte Covid-19'la ilgili yeni bilgiler ve Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin'in yorumları…

ÜLKELERDEN GELEN OTOPSİ RAPORLARINDA VAHİM SONUÇ

Çeşitli ülkelerin farklı hastanelerinden gelen otopsi raporları, yeni gizemleri açtı. En önemli bulgular arasında virüsün akciğerlere en vahşi şekilde saldırmasının yanı sıra beyin, böbrekler, karaciğer, kalp, sindirim sistemi, dalak ve damarlardaki endotel hücrelere zarar verdiği tespit edildi. Beynin oksijen yoksunluğu ve kan pıhtılarının oluşumunun hastalık sürecinin başlarında başlayabileceği de saptandı.

MAĞDURLARIN YARISI MEVCUT BİR HASTALIĞA SAHİP OLANDI

İtalya Sağlık Bakanlığı araştırmasına göre, ülkede COVID-19'dan ölenlerin yüzde 99'undan fazlası çok çeşitli hastalıklardan muzdarip insanlardı. Mağdurların neredeyse yarısı en az üç önceki hastalığa sahipti. Yüzde 75'inden fazlasında yüksek tansiyon, yüzde 35'nde diyabet ve üçte birinde kalp hastalığı mevcuttu. 40 yaşın altında ölenlerin tümü ciddi hastalıkları olan erkeklerdi.

AMERİKA’DAKİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 42'Sİ BU 3 EYALETTE

Amerika'da yaşamını yitirenlerin sayısı ise 150 bin'in üzerinde. Vakaların en çok görüldüğü 3 eyalet New York (milyon başına ölüm 1.660), New Jersey (1.728) ve Massachusetts (1.189). Ne enteresandır ki ABD'deki bugüne kadar saptanmış diğer bir pandemi olan Lyme hastalığı vakalarının yüzde 95'inin tespit edildiği eyaletler içinde, COVID-19'den ölenlerin en yoğun görüldüğü bu 3 eyalet de bulunmaktadır.

DOĞUM KONTROL HAPI UYARISI

Main Medical Center'da görevli Üreme Endokronoloji Uzmanı Dr. Daniel Spratt ve ekibinin çalışma sonuçlarına göre; COVID-19 oral doğum kontrol hapı alan kişiler için kan pıhtılaşma riskini ölümcül düzeyde artırabiliyor. Doğum kontrol hapları damarları daraltabilen östrojen içerir ve pıhtılaşma faktörlerini de artırır. Kadınların doğum kontrol haplarını ve hormon replasman tedavisini salgın süresince doktorlarına danışarak almaları hayati önem taşıyor.