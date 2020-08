Corona zatürre aşısında yoğun talebe sebep oldu! Aile hekimleri aşı bulamıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, grip aşısı döneminin başlamasına yaklaşık 20 gün kaldığının ve aşı yokluğu yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizerek zatürre aşısı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

“Covid 19 nedeniyle zatürre aşısı büyük ilgi gördü aşının bir türü şu anda aile sağlık merkezlerinde bulunmuyor” diyen Dr. Eryazğan, önemli bir tehlikeye dikkat çekti: Covid 19 ile zatürre aynı anda yaşandığında çok daha ölümcül olabiliyor!

Basında zatürre aşısının öneminin sıkça yer bulması üzerine zatürre aşısı yaptırmak isteyenlerde önemli bir artış olduğunu belirten Dr. Eryazğan, Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz yapılan zatürre aşısına ulaşmanın güçleştiğini belirtti.

AŞI ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Dr. Eryazğan sözlerine şöyle devam etti:

“Son günlerde artan hasta sayımızın önemli bölümünü halk arasında Zatürre diye bilinen KPA aşısı yer almaktadır. Gerek sosyal medya, haberler ve bilim kurulu üyelerinin açıklamaları bu aşıya olan talebi arttırdı. Oysa riskli grup erişkin aşılamaları Aile sağlığı Merkezlerinde bebek ve çocuklar da dahil yıllardır ücretsiz yapılmaktaydı.

Aile Hekimlerimiz aşılama konusunda erişkin hasta grubunu ikna etmekte zorlanıyordu. Gelinen süreçte sosyal bilgilendirmenin Covid salgını dönemine girmesi ve insanların sanki corona aşısı bulunmuşçasına aşı isteğinde bulunması bağışıklama hizmetimizin artması açısından bizleri sevindirmektedir. Ancak yanlış anlaşılmaları önlemek ve halkımızı bilinçlendirmek için bazı açıklamaları yapmadan geçemeyiz”.

ZATÜRRE AŞISI CORONAYA KARŞI KORUR MU?

*Pnömokok aşısı KPA baktaeriyel pnömoniye karşı koruyucudur. Corona bir virüstür ve virüse karşı bağışıklık oluşturmaz. Virüsün akciğerlerde yaptığı/yapacağı hasar üzerine etkisi yoktur.

*Özellikle sonbahar ve kışa girerken zatüre aşısını İnfluenza grip aşısı ile kombine ederek direk Covid-19 a etki etmese de başka akciğer enfeksiyonlarından ve diğer griplerden korunmak için önemlidir.

*SGK tarafından pnömokok aşıları; iki yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde aspleni (dalagın olmaması durumu), dalak fonksiyon bozuklukları, orak hücre hastalığı, çölyak sendromu, bağışıklık sistemini azaltan tedavi alanlar, radyasyon tedavisi, organ transplantasyonu ve HIV tüm evreleri dahil tedaviye veya hastalıklara bağlı bağışıklık yetmezliği baskılanma durumları, kronik böbrek hastalık ve böbrek sendromları, kronik karaciğer hastalıkları, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, ailevi kan hastalıkları, doğuştan ve edinilmiş sinir sistemi hastalıkları gibi hastalıklarda belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir.

Yukarıda belirtilen raporlu hastalara pnömokok aşıları, ilaç katkı payı alınmaksızın tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde ödenmektedir. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere pnömokok aşısının verilebilmesi için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmez.

Pnömokok aşısı sadece Aile sağlığı merkezlerinde değil verem savaş dispanserleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastanelerde de riskli durumdaki hastalara ücretsiz uygulanabilmektedir.

Aşılamaya uygun hastalarımızın aile hekimlerinden randevu ile hizmet almak istemesi risk grubundaki bu kişilerin sağlığı açısından son derece önemlidir.

Aşı isteğinin öngörülenden fazla olması sahada bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için Sağlık Bakanlığımıza da sesleniyoruz: Aile hekimlerimizin KPA aşı sayıları yeterli değildir. Hastalarımızın yoğun ilgisi karşısında sahada aşı taleplerimize lojistik yeterlilikte yanıt alamıyoruz. Aşılanma isteklerini tam ve yeterince karşılayamıyoruz. Hastalarımızın taleplerini karşılayacak yeterli sayıda aşıların bir an önce sahaya dağıtımı sağlanmalıdır. Toplumsal bağışıklık ve kaçırılmayacak bu fırsattan yararlanmak risk grubundaki her vatandaşımızın hakkıdır.