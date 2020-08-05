Coronaya yakalandı, 3 ay uyutuldu

Zonguldak'ta görülen ilk corona virüs vakalarından biri olan esnaf Muhammet Tanır, yaşadığı 5 aylık mücadelesini anlattı.

Mart ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yoğum bakıma alınan ve yaklaşık 5 ay süren tedavinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi. Yaşadığı süreci anlatan Tanır, her şeyin halsizlik, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başladığını söyledi.

“SAĞ ELİMDE VE SAĞ BACAĞIMDA HİS KAYBU OLDU”

Hastalığı nereden kaptığını bilmediğini belirten Tanır yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Corona hastalığına Şubat sonu Mart başı gibi yakalandım. Bir haftalık hissettiğim dönemden sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Merkezine başvurdum. Hemen beni yoğun bakıma aldılar. O andan itibaren hastane sürecim başladı.

Mart ayından Haziran başına kadar uyutuldum. Cihaza bağlandım. Ciddi bir tedavi gördüm. Çok ciddi bir acı hissettim. Halüsinasyonlar ve kabuslar şeklinde geçti. Uyutulma süreci çok zordu. 2 buçuk ay süreden sonra uyandırıldım.

Uyandırıldıktan sonra vücudumda deformasyonlar oldu. Sağ elimde ve sağ bacağımda his kaybı oluştu; hem cihaza bağlanmamdan hem de kullandığım ilaçlardan kaynaklı. Tedavi süreci sonrasında negatife döndüm ama vücudum bu süreçte baya yıprandı.

“DIŞARIDAN GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BİR HASTALIK DEĞİL”

Vatandaşlara uyarılardan bulunan Muhammet Tanır, Hastalığın dışarıdan göründüğü gibi bir hastalık olmadığını söyledi. Vatandaşların tavsiyelere mutlaka uyması gerektiğinin altını çizen Tanır, “Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve bilim kurulunun tavsiyelerine mutlaka uyulmalı bu hastalık hiç dışarıdan göründüğü gibi değil.

Kesinlikle maske, hijyen ve maske kuralına bunu ciddi ciddi yaşamış biri olarak söylüyorum. Kesinlikle kurallara uyulmalı ama şu anda görüyorum dışarıda ve plajlarda olsun ne maske ne de hijyen kurallarına uyulmuyor. Lütfen herkes dikkatli olsun” şeklinde konuştu.

“BENİ EN ZAYIF ANIMDA VURDU”

Hastalığa yakalanmadan önce hem psikolojik hem de stresli bir dönemde geçirdiğini ifade eden Muhammet Tanır, yaşadığı süreçte vücut direncinin çok düştüğünü söyledi.

En zayıf anından bu hastalığa yakalandığını ifade eden Tanır, “Corona virüsü her bünye farklı bir şekilde atlatıyor. Tabi ki vücudum bunu kaldıramayacak durumdaydı. Ticaretimde olsun, ailevi nedenlerden dolayı olsun vücudumda stresle direncim düşmüştü. En zayıf anımda buna yakalandığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BİLİMSEL MAKALEDE YAYINLANACAK”

Bütün tedavi sürecinin bir makalede yer alacağını ifade eden Muhammet Tanır, “Ben hastalığa ilk yakalananlardanım ilk tedaviye başlanan hastalardanım tedavi sürecinin ardından taburcu olduktan sonra bilimsel bir makale için beni aradılar. Benim verilerimden, bilgilerimden faydalanacaklarını söylediler. Benim yakalandığım dönemde daha ilk tedaviler uygulanıyordu. İnşallah faydası olmuştur” dedi.

“ABLAM ÜZÜNTÜDEN HAYATINI KAYBETTİ”

Hastalık sürecinin ardından taburcu edildiği ve ablasının kendisi uyutulurken üzüntüden şeker komasına girerek hayatını kaybettiğini sözlerine ekleyen Muhammet Tanır, “26 Nisan tarihinde ablamı kaybetmişiz ben uyutulurken o da bana çok üzülmüş ve 2 gün sonra o da vefat etmiş.

Benim stresimden sıkıntımdan böyle bir rahatsızlık geçirmiş o yüzden hayatını kaybetmiş. Biz birimize çok yakındık. Hep iç içeydik. Ama maalesef kaybettik.” dedi.

Hastalıkla mücadele sürecinde gelirlerinin sona erdiğini ifade eden Tanır, eş dost ve yakınlarının destekleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Tanır, ekonomisinin bitme noktasına geldiğini ifade ederek katkıda bulunmak isteyenlerden destek beklediğini sözlerine ekledi. (İHA)