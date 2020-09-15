Coronayı yenen doktor: Milyonlarca dikenin üzerinde yatıyor gibiydim

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görev yapan Nefroloji Uzmanı Dr. Zeki Kemeç, Temmuz ayında corona virüsüne yakalandı. Eşi ve çocuklarının da PCR testi pozitif çıkan Kemeç’in acısı ikiye katlandı.

Evde tedaviye başlayan Kemeç ailesi uzun ve ağrılı bir süreçten sonra corona virüsünü yenmeyi başardı. Virüsü hafife almanın çok büyük yanılgı olacağını ifade eden Kemeç, yaşadıklarını anlattı.

“6 KİŞİ BİRDEN SAVAŞTIK”

Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte corona virüsüne karşı savaştıklarını belirten Kemeç, hastalığın kendisinde görülen belirtilerini şöyle anlattı:

“Soluk almakta sıkıntım vardı ve uyuyamıyordum. Evin içinde iki adım attığımda dahi nefesim daralıyordu. Bütün vücudum lime lime ediliyor gibiydi. İlk 10 günden sonra kendimi daha iyi hissettim. Kalp dolaşımın sağlanması ve akciğerlerimin oksijenlenmesi için zor da olsa evin içinde ara ara ufak yürüyüş ve egzersizler yapıyordum. Tatsızlık nedeniyle su ve çay içemiyordum. Etli gıdalara karşı ise tiksinti duyuyordum, fakat sarımsaklı-sumaklı kelle-paça çorba bana iyi gelmişti”.

“HASTALARIM BENİ BEKLER”

Ağrıları varken bile hastalarının aklından çıkmadığını aktaran Kemeç, şunları kaydetti:

“Diyalize bağlı yaşamak zorunda olan bu hastaların virüse yakalanabilme ihtimali dahi çok feciydi. Hastalarımın bana ihtiyacı vardı. Ailem ve hastalarım için kolay pes etmemeliydim. Test sonuçlarım negatif çıkınca hiç beklemeden işe başladım. Corona virüsünü atlatmış olmama rağmen hala nefes alırken sıkıntı yaşadığım anlar oluyor.” (DHA)