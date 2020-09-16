Coronayı yenen hemşire: Bizi ekipmanların için hapsediyorlar

Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Feyza Nur Çavdar, pandemi bölümünde corona virüsüne karşı mücadele verirken yaşadığı nefes darlığı ve sırt ağrısı sonucu PCR testi yaptırdı. Testi negatif çıkan Çavdar’a, semptomlarının daha da ağırlaşması üzerine çekilen akciğer tomografisi ile corona tanısı konuldu. Aynı serviste tedaviye alınan Çavdar, hastalığı yenmesinin ardından görevine tekrar başladı.

‘NEFESSİZ KALIP ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM’

Çavdar yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi:

“Teşhis konulduktan sonra birkaç saat önce hasta boşalttığım odaya ‘yatış yapabilirsin’ dediler. Odaya girdiğim zaman kendimi çok suçlu hissettim. Başlarda, ‘Burada benim yerime başka birisi yatabilir’ diye düşünüyordum. Ama o gün içerisinde çok fazla solunum sıkıntım oldu. Aileme, arkadaşlarıma ‘iyiyim’ diyordum; ama orada nefessiz kalıp öleceğimi düşündüm. Öksürüklerimi duymasınlar diye kimsenin telefonunu açmıyordum” diye konuştu.

‘HASTALARA MORAL VERİYORUM’

Hastalığı yendikten sonra pandemi servisinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Çavdar, “Hastalara ‘ben iyileştim, sende iyileşebilirsin, üzülme, güçlü ol’ diye onlarla da deneyimlerimi paylaşıyorum. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Dünya genelinde böyle bir salgın var ve ben bu salgın için bir şeyler yapabiliyorum. Burada çalışmaktan gururluyum, yine olsa yine yaparım” dedi.

‘BİZ TEK BAŞIMIZA SAVAŞAMAYIZ’

Çavdar bu süreçte insanların tedbirsizliğini anlamadığını belirterek, “Ankara’daki ya da Türkiye’deki birçok hastanede doluluk oranına ulaşıldı. Biz tek başımıza hastanelerde savaşamayız. Çünkü halk daha çoğunlukta, sağlık çalışanı halka göre daha az. Halkın bizden çok daha fazla bir şeyler yapması gerekiyor” dedi.

‘HEPİMİZ ARTIK TÜKENDİK’

Hastalığı yenmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çavdar, ” Onlar maske takmadıkça, temasa dikkat etmedikçe bizi ekipmanların için hapsediyorlar. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü burada gerçekten zor şartlarda çalışıyoruz. Hepimiz artık tükendik, psikolojik olarak çok yorulduk.” dedi.

Sağlık çalışanları olarak pandemi boyunca çok kısıtlı bir hayatları olduğunu belirten Çavdar, herkesi önlem almaya devam etti.

‘BOĞULUYORUM’ DİYORLAR

Çavdar, hastaların genelde solunum sıkıntısından şikayet ettiklerini, ‘boğuluyorum’, ‘uyuyamıyorum’ dediklerini belirterek, oksijen maskesini takmakta bile zorluk çıkaran hastalarla karşılaştıklarını anlattı. (DHA)