Covid-19 olduğu halde hastaneye alınmadığını iddia etti: Kimse bana yardım etmiyor

Tuza Devlet Hastanesi önünde bir bankta otururken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dert yanan corona virüsü hastası olduğunu söyleyen Ensari Koç, yardım beklediğini belirterek şunları söyledi:

* Covid 19 hastasıyım. Gaziosmanpaşa'da çalışıyordum. Orada şantiyeler beni kabul etmediler, beni kovdular. Şu an ben Tuzla'dayım. Akrabalarımın yanına geldim, beni almadılar. Şu an başka gidecek yerim de yok. Tuzla Devlet Hastanesi'nin önündeyim.

* Bu gece sokakta kaldım, gidecek başka yerim de yok. Bir yere gidemiyorum, şu an hastanenin önündeyim. Çok zor durumdayım, mağdurum. Hastaneye yatırılmadım. Rahatsızım, nefes almakta zorlanıyorum, sürekli öksürüyorum, başım ağrıyor, halsizim. Kimse bana yardım etmiyor.

“SESİNİ DUYMANIZI İSTİYOR”

Koç'un açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek şunları yazdı:

* Tuzla Devlet Hastanesi’nin önünde bekleyen Ensari Koç adlı genç, sesini duymanızı istiyor. Koç, “Covid hastasıyım ama hastaneye kabul edilmiyorum. Gidecek ve kalacak yerim yok, günlerdir hastanenin önünde yatıyorum” diyor. Sizin ve bakanlığın ilgisine.”