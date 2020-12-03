Coronaya yakalanan sağlık çalışanlarına soruşturma şoku

Mersin’de kişisel koruyucu ekipmanları kullanmadıkları tespit edilip Covid-19’a yakalanmaları durumunda sağlık çalışanlarına soruşturma açılacağı yönünde tebligat imzalatılmıştı. Sağlık çalışanlarına imzalatılan tebligatın üzerinden bir ay geçmeden Toros Devlet Hastanesi’nde Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanları aldıkları uyarı cezası ile şok oldu. Çalışanlar imzalatılan yazıda tekrarı olması durumunda disiplin işlemi uygulanacağı belirtildi.

PERSONELLERE UYARI YAZISI GÖNDERİLDİ

E-imzalı olarak Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Partı tarafından gönderilen yazıda, corona virüsü pandemisi sürecinde daha önce gerek yazılı gerekse sözel olarak kişisel koruyucu ekipmanların tam ve eksiksiz kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda tüm personellerin bilgilendirildiği hatırlatılarak, “Ancak buna rağmen sosyal mesafe kurallarına riayet etmediğiniz tespit edilmiş olup; bu defalık bu hususta ikaz edildiğinizin bilinmesini, ayrıca bundan sonraki süreçte gerek sosyal mesafe kurallarına gerekse kişisel koruyucu ekipman kullanımına riayet etmediğiniz takdirde hakkınızda disiplin işlemi yapılacağının bilinmesini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

“ÇALIŞANLARA MOBİNG UYGULANIYOR”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı Zeki Sinan Doğan, gönderilen uyarı yazısının çalışanlara yönelik mobing olduğunu söyledi. Virüse yakalanan sağlık çalışanların sosyal mesafeye uyup uymadığının, maske takıp takmadıklarının somut olarak belgelenmesi gerektiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

“Kararı neye göre verdikleri belli değil. Söylemle böyle bir şey olamaz. Hastaya bakarken sosyal mesafeye nasıl uyacak. Maske kullanmadığına dair bir görüntü var mı? Sosyal mesafe diyorlar neye göre sosyal mesafe. Virüsü hastadan mı aldı yoksa başka yerden mi aldı belli mi? Bunların hepsi farazi laflar. Bu kanıtlanmalı. Virüsün olduğu yerde maskesiz, tulumsuz geziyorsa o normalde de vatandaş içinde suçtur. Böyle kanıtları olmadan farazi laflarla insanlara baskı yapılıyor. Mobbing uygulanıyor. Bu o anlama gelir. Kanıtlanmamış bir şey için çalışanların böyle uyarılması, soruşturma yapılmadan, kanıtlanmadan uyarılması mobbingdir. Kanıtını belgesini ortaya koysunlar, desinler ki ‘coronalısın ama maskesiz gezmişsin. Sana verdiğim ekipmanları kullanmamışsın’. İkincisi bu verilen ekipmanlar standartlara uygun mu değil mi? Buda belli değil. Aslında bu iş kazasıdır. İş kazasında kurtulmak için insanlara psikolojik baskı uyguluyorlar. Neye dayanarak uyarıyorsun. Böyle sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığını düşünüyoruz.”

“SUÇLAMA İÇİN POZİTİF BULGULAR OLMALI”

İlk yazı tebliğ edildiğinde basın açıklaması yaparak bunun taraflı kullanılabileceğini, adamına göre yoruma açık biri şekilde suçlama olabileceğini belirttiklerini anlatan Doğan, “Pozitif bulgular olmalıdır. Maske yada kişisel koruyucuyu çalışan, çalışmayan hasta herkes uymak zorunda. Uymadığı takdirde zaten kanunen suçtur. Somut olarak belgelenmesi lazım. ‘Ben gördüm seni uyarıyorum' yok böyle bir şey. İş Güvenliği Kanunu’na göre onların verdiği kişisel koruyucular standartlara uygun mu? Bununla ilgili ellerinde bir belge var mı? Bu çok karmaşık bir şey.” dedi.