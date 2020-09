Dikkat! İnternetteki ürünlerin yüzde 99’u sahte

Gripten ve corona virüsünden korunmak amacıyla vitamin ilaçlarının kullanımının arttığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, bu ürünlerin mutlaka hekim ya da eczacı danışmanlığında alınması gerektiğinin altını çizdi.

“MUTLAKA HEKİM YA DA ECZACI DANIŞMANLIĞINDA ALINMALI”

Geçen yıllarla kıyaslandığında mart ayından bu yana vitamin ve gıda takviyesi kullanımında 4-5 katlık bir artış olduğunu ifade eden Sarıalioğlu, “Direkt bağışıklığı etkileyen gıda takviyelerine, C vitaminlerine talep arttı. Bu tip gıda takviyesi dediğimiz ürünlerin özellikle kronik hastaların kullandığı ilaçlarla etkileşimleri söz konusu olabilir. Her hasta bağışıklık güçlendirici her ilacı kullanamaz. Bunların mutlaka hekim ya da eczacı danışmanlığında alınması gerekir” uyarısında bulundu.

“İNTERNETTE SATILAN BU ÜRÜNLERİN YÜZDE 99’U SAHTE”

İnternet sitelerinde çok sayıda vitamin ve gıda takviyesi satışı olduğunu hatırlatan Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığımızın internet sitelerinden satılan bu tip ürünlerin yüzde 99’unun sahte olduğu yönünde net açıklamalar mevcut. Biz bu ürünlerin firmalarıyla görüştüğümüzde kendi ürünleri olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla bu ürünlerin nerelerde hangi şartlarda üretildiğini, muhafaza edildiğini, içeriklerini bilme şansımız yok. Bu anlamda hastalarımızın ‘mutlaka bu ürünleri eczanelerden alın’ diyoruz.”

Eczanelerde 10 liraya satılan bir ürünün internet üzerinde 2 liraya satıldığını belirten Cenap Sarıalioğlu, “Bu da zaten kuşkulanmamıza neden oluyor. Ürünlerin fiyatının bu kadar düşebilmesi gerçekliği anlamında soru işaretine neden oluyor” dedi.

“VİTAMİN VE GIDA TAKVİYELERİNE ULAŞMA ANLAMINDA BİR SIKINTIMIZ YOK”

Corona vakalarının ortaya çıktığı dönemde bazı vitaminlere erişim konusunda yaşanan sıkıntıları da hatırlatan Sarıalioğlu, “O dönem planlamaya uygun bir talep olmadı. Üretim planlamasının çok çok üzerinde bir talep olduğundan kısa bir süre o ürünlere ulaşmakta sıkıntı yaşadık. Firmalar şu anda o konuda tedbirlerini almış durumdalar. Vitamin ve gıda takviyelerine ulaşma anlamında bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı. (DHA)