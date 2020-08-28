Diyarbakır Tabip Odası duyurdu: Bugün sadece bir hastanede 15 kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün Türkiye genelinde 26 kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklanmasının ardından Diyarbakır Tabip Odası, vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiğini söyleyerek bir açıklama yaptı.

Diyarbakır Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

* İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir.

* Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir.

* Hastanede takip edilmesi gereken ağır covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır.

* Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.

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