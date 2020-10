Dr. Kotan: İnme riskini yüzde 90 azaltabiliriz

Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dilcan Kotan, 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle önemli bilgiler verdi. İnmenin gençlerde de görülebildiğini vurgulayan Dr. Kotan, corona virüsünün neden olduğu inme riskine de değindi.

“İnme, beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu ani olarak gelişen, yüzde kayma, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük bulgularıyla kolayca tanınabilen ve çok hızlı tedavi gerektiren bir hastalıktır.” şeklinde konuşan Dr. Kotan, BEYİNDER olarak inmeye karşı farkındalık yaratmak ve erken tıbbi müdahalenin önemini vurgulamak istediklerini söyledi.

Dünyada her yıl ortalama 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve 6 milyon insanın da bu nedenle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Kotan, Türkiye’de de her yıl on binlerce kişinin risk altında olduğunu vurguladı.

İNMEDE YÜKSEK RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Dr. Kotan, inmede risk faktörlerini şöyle sıraladı:

İnmede, yüksek tansiyon ve kolesterol, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, sigara içme, fiziksel olarak aktif olmama ve şişmanlık gibi kontrol edilebilir risk faktörleri mevcuttur. Bu hastalıkları diyet, fiziksel aktivite ve kan sulandırıcı gibi uygun ilaç tedavileri ile kontrol ederek inmelerin yüzde 90'ını önleyebiliriz.

CORONA VİRÜSÜ İNME RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Corona virüsünün, solunum yollarında tahribat oluşturmasının yanı sıra inmeye de yol açtığını belirten, Dr. Kotan, özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığa sahip kişilerin risk altında olduğunu vurguladı.

Her 100 corona hastasından 3'ünde inme görüldüğünün bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu bildiren Dr. Kotan, virüsün inme riskini arttırdığına dikkat çekerek salgın döneminde önlem almanın daha çok önem kazandığını söyledi.

CORONA GENÇLERDE DAHA YÜKSEK ORANDA İNMEYE YOL AÇIYOR

Toplumda, inmenin sadece ileri yaşlarda görüldüğü gibi bir algı olduğunu belirten Dr. Kotan, gençlerde de sık karşılaşıldığını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Korona salgınında nörologlar olarak kronik hastalığı olanlarda daha fazla olmak üzere genç yaş dahil tüm yaş gruplarında inmeyi sıkça gördük. İngiltere'de yapılan 2 bin vakanın incelendiği bir araştırmaya göre corona virüsünün gençlerde normalden çok daha yüksek oranda inmeye yol açtığını ortaya kondu. ”

SOKAK KISITLAMALARI DA İNME RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Salgın döneminde 65 yaş üzeri kişilere getirilen kısıtlamalara da değinen Dr. Kotan, tekrar kısıtlamalar gelse bile fiziksel aktiviteyi artıracak aktiviteler ve ortamların sağlanması yönünde sağlık stratejileri geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Kotan tedavide kan sulandırıcı ilaçların önemine değinerek şunları söyledi:

Ülkemizde, hasta ölümlerinin önüne geçmek için titiz ve gayretli çalışmalar devam etmekte, Türkiye başarısıyla bu konuda tüm dünyaya örnek gösterilmektedir. Mevcut iyi tabloya ve ölüm hızının az olmasına Sağlık Bakanlığı’nın rehberlerinde yer alan kan sulandırıcı tedavi uygulamasının ciddi katkısı olduğunu düşünmekteyiz.