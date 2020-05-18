Dr. Özer: Covid-19 sağlık çalışanları için ‘meslek hastalığı’ ilan edilmeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan tarihinde Türkiye’de 7 bin 428 sağlık çalışanının corona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Tabip Odası’nın 4 Mayıs’ta hazırladığı rapora göre ise sadece İstanbul’da corona virüsü tespit edilen sağlık çalışanı 4 bin 500’ün üzerinde.

Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm dünyada sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için ortaya çıkan risk tablosu karşısında, 7 Mayıs 2020 tarihinde bir genelge yayımladı.

HAK TALEP ETMELERİNİN ÖNÜ KESİLDİ

Genelgeyle, corona virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu, salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, “iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil, 5510 sayılı kanunun 15. maddesi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında” provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Böylece sağlık çalışanları açısından da bu durumun meslek hastalığı olmadığı, bu bildiriyle birlikte sağlık çalışanlarının hastalık ve ölümü halinde gerek kendileri gerekse ailesinin ve mirasçılarının herhangi bir hak talep etmesinin önünü kesildi.

COVID-19’LA SAVAŞIRKEN ÖZLÜK HAKLARIMIZDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ

SGK'nın ilgili genelgesinin sağlık çalışanları ve sağlık hizmeti sunucuları için kabul edilebilir olmadığını belirten Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer, şunları söyledi:

* Bu genelge iptal edilmeli ve Covid1-9 sağlık çalışanları için meslek hastalıkları listesine eklenmelidir. AHESEN olarak söz konusu süreç ile ilgili hukuki çalışmalarımız başlamıştır.

* Toplum sağlığı adına ve pandemiyi sonlandırana kadar asla kendimizi düşünmeden virüsle savaşmaya devam etmekle birlikte özlük haklarımızdan da ödün vermeyeceğiz.

* Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da toplum sağlığı için savaşan sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını korumaya yönelik çabaları destekleyeceğine inanıyor ve bu konuda devletimizin gerekli girişimi yaparak Covid19'u meslek hastalığı olarak tanımlamasını istiyoruz.