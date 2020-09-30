Eczacı Odaları’ndan ortak açıklama: Zatürre ve grip aşıları yeterince gelmedi

Son günlerde yaşanan zatürre ve grip aşılarında yaşanan sorunlar hakkında 9 Eczacı Odası'ndan ortak bir açıklama geldi.

Açıklama metni şu şekilde;

* Aşı, koruyucu sağlık sisteminin en önemli aktörüdür. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, her ne kadar Covid-19’a karşı etkinliği olmasa da bilim insanlarının tavsiyesi ile zatürre ve grip aşılarına talep artmıştır.

* Ancak aşı uygulaması yönündeki tavsiye kararları ve buna bağlı olarak artan talebe karşın, ilgili firmalar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, maalesef yeterince aşının ülkemize gelmeyeceği ortadadır.

“AŞI YETERSİZLİĞİ VAR”

* Sağlık Bakanlığı, risk grupları içinde yer alan vatandaşlarımıza zatürre aşısını ASM’lerden uygularken, diğer vatandaşlar ise aşıyı eczanelerden temin etmeye çalışmaktadır. Ancak her iki noktadan da zatürre aşılarına erişim zorlukları, yani aşı yetersizliği vardır.

“GRİP AŞILARI HENÜZ YURDA GELMEDİ”

* Grip aşılarında ise aşılama mevsimi başlamasına rağmen henüz yurdumuza aşı gelmemiş ve halkımıza sunulamamıştır. Gecikme dışında, hastalara sunulacak aşıların sayısal yetersizliği ile ilgili ciddi kaygılar vardır.

AŞI SIKINTISININ AZALTILMASI İÇİN ÖNERİLER

Eczacı Odaları aşı sıkıntısının azaltılması için şu önerilerde bulundu:

* Herhangi bir sınırlama yapılmadan risk grupları başta olmak üzere, grip aşısı talebi karşılanmalıdır.

* Aşıların vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda yetkililer sorumluluk almalı, eczacılar ile vatandaşlarımız karşı karşıya getirilmemelidir. Bu konuda acilen bir planlama yapılarak, ülkede standart uygulama sağlanmalıdır.

* Ticari sır denilerek açıklanmayan, ülkemize ithal edilecek grip aşısı sayısı net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı ve süreç şeffaf bir şekilde yönetilmelidir.

* İthal edilen grip aşılarının tümü eczaneler aracılığıyla halka sunulmalıdır.

* Ecza depoları tarafından eczanelere grip aşıları eşit bir biçimde gönderilmelidir. Eczaneler arasında haksız rekabete yol açacak uygulamalar engellenmelidir.

* Bazı firmaların yaptığı gibi kendi çalışanlarına aşı ithal etmenin önüne geçilip tüm aşılar tedarik zinciri içinde sevk edilmelidir.

* Aşıların sunumunda öncelik, parası olana değil, riski olana verilmelidir.

* Bazı özel sağlık kuruluşlarının, kamu sağlığı adı altında temin ettikleri aşıların kar amacı güderek vatandaşa ulaştırılması engellenmeli, İTS aktif olarak kullanılarak toplu satışların önüne geçilmelidir.

* Bugüne kadar aşı sorunu hakkında somut bir adım atmayan TEB, konuyu ivedilikle gündemine alarak halk sağlığını ve meslektaşlarını derinden ilgilendiren bu meseleye sahip çıkmalıdır.

İMZA ATAN ODALAR

• TEB 1. Bölge İstanbul Eczacı Odası

• TEB 3. Bölge İzmir Eczacı Odası

• TEB 7. Bölge Bursa Eczacı Odası

• TEB 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası

• TEB 10. Bölge Antalya Eczacı Odası

• TEB 19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası

• TEB 25. Bölge Mersin Eczacı Odası

• TEB 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası

• TEB 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası