Eczacılar profillerini kararttı

Eczacılar, COVID-19 mücadelesinde tüm dünyada hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak adına 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nde sosyal medya profillerini kararttı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Kararttığımız profillerimizle tüm dünyada yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak, anılarına bir nevi saygı duruşunda bulunmak istedik. Rengimizi kaybediyoruz diyoruz, çünkü tükeniyoruz” dedi. Eyleme eczacı milletvekilleri de katıldı. CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Gamze Taşçıer ve İrfan Kaplan da profilini siyaha çevirdi.

#yaşatmakiçinyaşamakistiyoruz ve #rengimizikaybediyoruz etiketleri ile yürütülen kampanyaya, başta Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) olmak üzere tüm dünyadan eczacılar destek verdi.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Başkanı Ecz. Dominique Jordan konu ile ilgili şunları söyledi:

“*COVID-19, dünya çapında hepimiz için birçok hizmetin aksamasına ve ne yazık ki eczacı meslektaşlarımız dâhil birçok ölüme neden oldu. FIP Virtual 2020’nin açılış töreni, bu salgın sırasında toplumlarına ilaç hizmeti vermeye devam etmeleri sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarımız için bir de anma törenine sahne oldu ve Türkiye’den de çok sayıda eczacı anıldı.

*Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP), bu eczacılık kahramanlarını anmak için Türk Eczacıları Birliği ile dayanışma içindedir. Geçtiğimiz birkaç ayda pek çok ders çıkardık, ancak bu salgın her zaman bildiğimiz bir şeyi de doğruladı: Eczacıların rolü küresel sağlık için hayati öneme sahiptir”.

BİR YANDAN PANDEMİ BİR YANDAN ŞİDDET

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ise şu açıklamayı yaptı:

“*Salgının seyri giderek ağırlaşıyor ve sağlık çalışanlarının omzundaki yük gün geçtikçe artıyor. Kararttığımız profillerimizle tüm dünyada yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak, anılarına bir nevi saygı duruşunda bulunmak istedik.

*Rengimizi kaybediyoruz diyoruz, çünkü tükeniyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ediyor, bir yandan artan şiddet vakalarından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Rengimizi kaybetmek istemiyoruz, tükenmek istemiyoruz çünkü biz dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızla birlikte yaşatmak için yaşamak istiyoruz”.