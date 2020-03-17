Evde pratik maske yapımı… Evde corona virüsü için maske nasıl yapılır?

Corona virüsünün yaygınlaşması ve önlemlerin artmasıyla beraber gündemde kendine geniş yer bulan maskeler için farklı çözüm önerileri de bulunuyor. Uzmanlar tarafından güvenirliği konusunda tartışmalar sürse de sosyal medyada ev yapımı virüs maskesi ilgi görüyor. İşte yapım aşamaları…

EVDE VİRÜS MASKESİ NASIL YAPILIR?

Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.

Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.

Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.

Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.

Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.

Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

Not: Virüse karşı koruyuculuğuna dair herhangi bir uzman yorumu bulunmamaktadır.