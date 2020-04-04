Evimizi virüsten nasıl korunuruz?

Corona virüsü solunum damlacıklarıyla bulaşsa da yüzeylerde saatlerce canlı kalabildiği ve önce enfekte yüzeylere sonra da ağız, göz, burun mukozasına dokunarak hastalığa yakalanmak mümkün olduğu için el, yüz hijyeni kadar yüzey temizliği de çok önemli. İşte Uzman Dr. Ozan Kocakaya'nın bu yöndeki tavsiyeleri…

GİYSİLERİ HAVALANDIRIN

– Dışarıdan geldikten sonra montların veya en üst kat giysilerin üzerlerinde virüs varmış gibi düşünülüp, bunların saçılıp dağılmasını engellemek için yavaşça çıkarılmalı ve açık havada havalandırılmalı.

– Damlacıklar içindeki virüsler saç/saçlı deride de canlı kalabileceğinden duş almak iyi bir tercihtir.

– Hasta olmayan bir bireyin eve geldikten sonra gün içinde temas ettiği objeleri (anahtarlar, kimlik kartları, cüzdan, cep telefonu vs) olağan temizlik maddeleri emdirilmiş nemli bir bezle silmesi yeterlidir.

– Ellerin, bilekler dahil, hatta dirseklere kadar yıkanması, damlacıklarla temas edebilecek yüz-boyun-ense bölgesinin su ve sabun ile yıkanması önerilir.

– Singapur'da yapılan bir çalışma; çevre temizliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Hafif bir öksürüğü olan bir Covid-19 hastasının evinin her yüzeyinde (kapı kulpları, elektrik düğmeleri, yatak, yatak başlıkları, kapı içleri, pencereler, lavabo ve klozet dahil) virüs RNA'sı tespit edilmiştir.

Rutin temizlik maddeleri ile yapılan yüzey temizliğinin bunlardan tamamen kurtulmak için yeterli olduğu da aynı çalışmada gösterilmiştir.

SÜPÜRGEDEN KAÇININ

– Ev temizliği için hazırlanan dezenfektan solüsyonu her 1 litre suya 1 çorba kaşığı çamaşır suyu içermelidir. Hasta veya karantina tedbirleri uygulayan bireyin odasının yüzey temizliği günlük olarak yapılmalıdır.

Bu temizlik sırasında virüsün dağılmasını önlemek için elektrik süpürgesi kullanımından kaçınılmalıdır.

– İzlemi ev şartlarında sürdürülen bir Covid-19 hastasının veya karantina tedbirleri uygulayan bireylerin bulunduğu bir odanın gün içinde 4 kez ve her defasında 30 dakikadan az olmayacak şekilde havalandırılması gerekir.