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Son dakika: İstanbul’da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak!

Son dakika... İstanbul'da ücretsiz maske dağıtımına formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmelerden şaşırtan bir sonuç çıktı. Buna göre; maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi. Fakat bu hamle "evde kalması" gereken insanları eczanelere gitmek için dışarı çıkmak zorunda bırakacak. Her başvuruda beş adet maske alınabileceği düşünüldüğünde ise eczanelerin önünde uzayacak kuyruklar kaçınılmaz olacak.

Sozcu.com.tr
14:23 -
Haberler Sağlık
Son dakika: İstanbul’da ücretsiz maskeler eczanelerden dağıtılacak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da corona virüsüne karşı alınan tedbirleri açıklarken, parayla maske satışının yasaklandığını açıklamıştı. Erdoğan, “Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz vardır” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi halkın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdiklerini de duyurmuştu.

Fakat bu gelişmenin ardından vatandaşların maskeye erişimlerinde ciddi sıkıntılar baş gösterdi. PTT ve e-devlet üzerinden yapılan başvurular kısa süre içinde sonuçlanmıyor ve insanlar bu nedenle maske bulmakta güçlük çekiyor.

AYRINTILAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

İstanbul’da maskelerin eczanelerden ücretsiz dağıtılmasıyla ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı.

sozcu.com.tr’ye konuşan bir eczacı, henüz sistemin kurulmadığını söyledi. Sürece ilişkin bilgili veren eczacı, “20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapması gerektiğini, onaylanması halinde ise cep telefonlarına gelecek bir kısa mesaj ile eczanelere başvurulacağını” söyledi.

Her vatandaşın ayda üç kez maske alma hakkı bulunduğunu belirten eczacı, bunun da her başvuru için beş maske ile sınır olduğunu, toplam alınabilecek aylık maske sayısının ise 15 olduğunu dile getirdi.

AYRINTILAR AZ SONRA…

istanbul Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 15:00 09.04.2020
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