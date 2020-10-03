Kan şekerini dengeleyen doğal reçeteler

Ülkemizde giderek yaygınlaşan diyabet, pandemi sürecinde de hız kesmedi. Özellikle sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle alınan kilolar, yaşam şartlarımızdaki değişiklikler nedeniyle yaşadığımız stres kan şekeri düzeylerini artırdı. Peki damarlarda tıkanıklığa yol açıp; kalp krizi, felç, körlük, böbrek yetmezliği gibi birçok sorunu tetikleyen ve vücutta tahribata neden olan diyabete karşı nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeliyiz? Ender Saraç bu hafta kan şekerini dengelemenin doğal yollarını şöyle anlattı…

SOFRANIZDA BU GIDALARA YER AÇIN

– TARÇIN: Tarçının kan şekerini düşürmedeki yardımcı etkisi artık biliniyor. Düzenli olarak günde 3 kez yarım tatlı kaşığı tarçın tüketen kişilerin kan şekeri düşüyor. Üstelik şeker hastalarında sık görülen bir sorun olan ayak ve sindirim sistemi mantarları da azalıyor. Tarçını isterseniz çay halinde de tüketebilirsiniz. Ama düşük kan şekeri sorunu olan hipoglisemi hastaları bundan uzak durmalı.

– KEKİK SUYU: Aktarlarda veya eczanelerde bulunan kekik suyu, özel bir damıtma yöntemiyle elde edilir ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Bunun için sabahları ve akşamları 1-2 çorba kaşığı kekik suyunu biraz suyla karıştırarak içebilirsiniz. Yüksek tansiyonu olanlar dikkat etmeli.

– MAHLEP: Kan şekerini düşürmeye, dengelemeye yardımcı baharatlardan biri de mahleptir. Üstelik yan etkisi yoktur.

– KUŞBURNU: Kuşburnunun her şeyi; şekersiz marmelatı, çayı, ezmesi çok yararlı. Bol bol tüketin.

– ACI BADEM: Acı badem de kan şekerini düşürebilir ama bunu normal tatlı bademle karıştırmamalısınız. Günde 1-2 adet yeter, fazlasından kaçının.

– ZEYTİN YAPRAĞI: Çay olarak içilebilir, şeker düşürmeye yardımcıdır. 4-5 adet zeytin yaprağını bir bardak kaynar suya atın. 4-5 dakika demlensin. İncecik bir tranş limon ekleyip, günde 2-3 fincan içebilirsiniz. Bu çay sadece şekere değil tansiyon ve kolesterole de iyi gelir.

– YAHUDİ BAKLASI: Günde bir tane haşlanıp, yutulabilir. Şekeri düşürmeye yardımcıdır. Acı bakla olarak da bilinir.

EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN

Karbonhidratları az almak kadar yakmak da önemli. Ama ağır egzersizler kan şekerini düşürüp istenmeyen sonuçlara yol açabilir. En doğrusu her gün düzenli olarak yürüyüş, yüzme, pilates, yoga hatta tarlada bahçede çalışmak gibi hafif egzersizler yapmaktır.

BOL BOL SU İÇİN

Su, su, su ve yine su… En iyi şeker düşürücü budur. Yaz-kış bol bol tüketin. Alkali su veya ara sıra maden suyu da içilebilir.

1 GÜNLÜK ÖRNEK DİYET LİSTESİ

SABAH

– İki dilim tam çavdar ekmeği, 1-2 tatlı kaşığı kuşburnu marmelatı, 3 parmak az tuzlu peynir, 3-4 adet sivri biber, 1 fincan kuşburnu çayı veya yeşil çay.

ARA ÖĞÜN:

– 1 yeşil elma

ÖĞLEN:

– 1 tabak boza kıvamında sarı mercimek çorbası, porsiyon kadar az yağlı derisiz kızartma olmayan hayvansal protein. (Tavuk, balık ara sıra yağsız kırmızı et olabilir)

ARA ÖĞÜN:

– 1 bardak yağsız süt için, bir avuç doğal yaban mersini, 15 adet tuzsuz çiğ fındık.

AKŞAM:

– 1 porsiyon boza kıvamında sarı mercimek çorbası için, 5 kaşık sivri biberli bulgur, pırasa brokoli veya ıspanak tüketin.

GECE:

– Küçük bir kahve fincanının 3/2'si kadar tuzsuz sarı leblebi, 1 fincan kuşburnu çayı veya yeşil çay.