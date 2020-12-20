Kanser hastaları pandemide ne yapmalı

Tüm dünyada pandeminin olumsuz etkileri devam ediyor… Bu durum özellikle takip ve tedavileri devam etmesi gereken kanser hastalarının virüs kapma korkusuyla kontrollerini ertelemesine yol açabiliyor. İşte Prof. Dr. Sezer Sağlam'dan hastalar için yol haritası…
Madde madde öneriler
KEMOTERAPİNİN VÜCUDA ETKİSİ
Çoğu kemoterapiler geçici olarak kan sayımını düşürür. 5-7 gün süren düşüklük sonrası kandaki akyuvarlar kendini sayı olarak toparlar. İnsan vücudu viral enfeksiyon geçirdiğinde vücudumuz, virüsü öldüren Tip1 interferon salgılar. Kemoterapi verildiğinde ise tümör hücreleri strese girer ve kendisi ilginç bir şekilde Tip1 interferon salgılamasının artmasını sağlar yani antiviral (virüsü bloke eden) proteinleri artırır. Bu olumlu etki ile kemoterapi ile viral enfeksiyonlarda kötüleşme beklememek doğal olacaktır. Nitekim Covid-19 olup kemoterapi alanlarda özel bir risk artışı görülmemiştir.
Türkiye Radyosyon Onkolojisi Derneği (TROD) yayınladığı çalışmasında, pandemi başındaki klavuza uygun olarak radyoterapideki etkinlikten feragat etmeden, radyoterapinin daha kısa süre bitirilmesini önermiştir. Radyoterapini bir diğer önemli yanı cerrahi olmayacak, olamayacak onkoloji hastalarında (baş-boyun kanserleri, yemek borusu, pankreas, prostat, akciğer ve mesanede ) önemli bir oyuncu olarak cerrahi yerine geçebileceği düşünülmelidir. Hastalarımızın Covid-19 pandemisi sırasında hastaneye gitme korkuları artmıştır. Onkolojik tanısı olan ve alan hastaların cerrahilerinin gecikmesinin bedeli, virüse kapılmaktan daha yüksek olmaktadır. Ameliyat edilebilir tümörlerdeki cerrahinin 3-6 ay gecikmesi çok risklidir. Bu nedenle cerrahinin ertelenmesini kesinlikle tavsiye etmemekteyiz.