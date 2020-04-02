Kanser hastalarına ‘virüs’ tavsiyeleri

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü (Covid-19), özellikle kanser hastalarında daha ağır seyredebilir ve hayati tehlikelere yol açabilir. Kanser hastalarının bağışıklık sistemleri genellikle zayıftır, bu nedenle enfeksiyonlara daha yatkındırlar.

Dolayısıyla hastaların daha dikkatli önlem almaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Şeref Kömürcü, önerilerini şöyle sıraladı:

ZİYARETÇİ KABUL ETMEYİN

– Hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat edin. Herhangi bir yere dokunduktan sonra ellerinizi 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayın. Su ve sabun olmayan yerlerde el dezenfektanları veya 80 derecelik kolonya da kullanabilirsiniz.

– Ellerinizle yüzünüze dokunmayın. Özellikle de göz, burun ve ağzınızla temas etmemeniz önemli. Çünkü virüs buralardan bulaşıyor.

– Aile bireyleri dahil, kimseyle tokalaşmayın, temas etmeyin. İnsanlarla aranıza en az 1-1 buçuk metre mesafe koyun. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyin.

BOL SU İÇİN

– Öksüren, hapşıran insanlardan uzak durun. Virüs damlacık yoluyla size bulaşabilir. Gerekli durumlarda, özellikle de sokağa çıktığınızda maske kullanın.

– Kapalı ortamlardan uzak durun, kalabalık yerlerde bulunmayın.

– Bol su için.

– Şu süreçte seyahat etmeyin.

EGZERSİZ YAPIN

– Hekiminizin önerdiği egzersizleri yapın. Egzersiz bağışıklık sistemini güçlendirir.

– İyi uyumaya dikkat edin. Sağlıklı bir uyku bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Hekiminizin önerdiği meyve ve sebzelerden tüketin. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı beslenmek önemli.

– Sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun.

– Mümkün oldukça evde zaman geçirin.

– Acil durumlar dışında hastanelere gitmeyin. Kemoterapi, immünoterapi veya hedefe yönelik tedavilerinizi aksatmayın. Bu salgın döneminde, hastaneye gidiş gelişlerinizde mutlaka maske ve eldiven kullanın.

– Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetleriniz olursa hekiminize başvurun.

– Covid-19 salgını döneminin geçici olduğunu düşünüp panik yapmayın, önlemlerinizi alın.